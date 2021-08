Programa de Desenvolvimento Local promete potencializar a competitividade, o crescimento e a sustentabilidade dos negócios em Morungaba

O lançamento oficial do Programa de Desenvolvimento Local (PDL) de Morungaba acontece na próxima segunda-feira, 23, às 18h, no Teatro Municipal Fioravante Frare, na Praça dos Italianos – Centro. O PDL é uma parceria do escritório regional de Jundiaí do Sebrae-SP e da Prefeitura municipal para potencializar a competitividade, o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

“A ‘governança’ é outra parte fundamental na execução das atividades do programa junto com o Sebrae e com a prefeitura. E é por isso que estamos convidando especialmente os atuais e futuros empreendedores da cidade, bem como todo o ecossistema de produção, trabalho e desenvolvimento econômico e social, que participe da estruturação e realização dos trabalhos. É importante que estas pessoas participem do evento de lançamento para que conheçam o programa e participem da Governança”, explica o prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira .

Tendo como base a integração e atuação da Prefeitura, Sebrae e da Governança, o PDL objetiva a geração de emprego e renda; aumento do PIB e de acesso a crédito, reduzindo a burocracia para aumentar a sobrevivência dos negócios no município.

O PDL tem como objetivo direcionar o planejamento, a coordenação e a implantação de programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento.

Fazem parte do público-alvo do programa: potenciais empreendedores, potenciais empresários, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e demais empresas, associações e órgãos do poder público e privado inseridos nos diferentes domínios dos ecossistemas empreendedores; associações, sindicatos, cooperativas, institutos, fundações, escolas, universidades, entre outras.