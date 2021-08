Gabriel, o menino de ouro morungabense

Julio do Vadu

Em 2007, nos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro, tive o prazer de pegar nas mãos a medalha de ouro do atleta de hipismo Rodrigo Pessoa. Quatorze anos depois tive o prazer de estar com o campeão olímpico e ter a oportunidade de segurar os 556 gramas de uma medalha de ouro olímpica. São momentos únicos e indescritíveis na vida de quem é apaixonado pelo esporte.

Realmente somos abençoados, assim como esse “menino” de Morungaba, que aos 20 anos de idade, já conquistou o estado de São Paulo, o Brasil, a América e agora a tão esperada medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio – 2021. Com uma campanha impecável no Japão, o Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 na grande final e garantiu a medalha de ouro na prorrogação do jogo. Com gols de Mateus Cunha e Malcom a seleção canarino garantiu o segundo ouro olímpico de sua história.

Aproveitando a oportunidade, que está cada vez mais escassa, guardamos uma lembrança de geração para geração, uma pequena camisa do Guarani F C, o primeiro clube de Gabriel Menino, autografada e com dedicatória, para uma pequena fã de oito anos, de Gabriel para Valentina. Pequenos gestos que fazem toda a diferença na vida de uma criança. Acaso do destino, quando Gabriel Menino tinha 8 anos começava sua trajetória na escola de futebol do Centro Esportivo JBM em Morungaba.