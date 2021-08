Prefeitura de Morungaba recebe medalhista olímpico morungabense Gabriel Menino

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, participou nesta semana de uma reunião com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lummertz, e com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi. A reunião teve como objetivo o planejamento para o evento de anúncio dos recursos referentes ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) para as 70 cidades que integram a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp) que será realizado na quinta-feira, 05, em Serra Negra.

Na oportunidade, o prefeito Marquinho solicitou junto ao secretário de Desenvolvimento a inclusão de Morungaba no Projeto de Iluminação Pública do Estado de São Paulo para a troca da iluminação atual por led e também a liberação de recursos para recapeamento das ruas do Loteamento Montico.

Também participaram da reunião o consultor da Secretaria de Turismo e Viagens, Clodomiro Toledo Júnior, o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, e o prefeito de São José do Barreiro, Alexandre Siqueira Braga.