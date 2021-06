Profissionais da educação de 18 a 44 anos podem se vacinar contra a Covid-19 em Artur Nogueira

Aplicação será feita em grupos prioritários por meio do sistema drive-thru

Artur Nogueira realizará neste sábado, 12, o Dia D de vacinação contra a gripe – vírus influenza. Na atual fase da campanha, estão aptos a se vacinar portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros e outros profissionais (Veja lista completa abaixo).

A vacina protege contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A aplicação ocorrerá somente no sistema drive-thru, das 8h às 16h, em uma tenda instalada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani.

As doses também estão disponíveis nas salas de vacina do Posto de Saúde Familiar (PSF) do Sacilotto, do Jardim do Lago, do São Vicente, e do Coração Criança, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. No PSF do Blumenau o horário de atendimento é das 7h às 12h, e no PSF do Bom Jardim é das 12h às 16h.

Grupos prioritários

Em Artur Nogueira, a vacinação está sendo feita de forma escalonada – os grupos prioritários foram distribuídos em três etapas. No entanto, todos os grupos que já foram autorizados a se vacinar poderão comparecer ao posto drive-thru no sábado.

1ª fase: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas de até 45 dias pós parto e povos indígenas.

2ª fase: trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, e professores das escolas públicas e privadas.

3ª fase – 09/06 até 09/07: portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, trabalhadores coletivos rodoviários passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida sócio educativa.

Covid-19

Considerando a ausência de estudos sobre a coadministração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19. A fim de evitar que o morador receba as duas doses (Gripe e Covid-19) em curto período de tempo, a secretaria de Saúde oriente que, no momento da vacinação conta a gripe, o morador já vacinado contra a covid apresente a carteirinha com a data.

Vale destacar que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 devem priorizar a dose contra o coronavírus e agendar a vacina contra a Influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.