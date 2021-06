Prefeitura promove curso gratuito de jardinagem em Artur Nogueira

Confirmação das obras aconteceu em evento em Mogi Guaçu com presença de prefeitos e autoridades da região; Início do recapeamento acontece ainda este ano

O prefeito Lucas Sia (PSD) esteve nesta semana em um encontro com o governador do Estado de São Paulo João Dória. Durante o evento, no Teatro Tupec em Mogi Guaçu, Dória assinou o autorizo de algumas obras e confirmou o recapeamento da Rodovia dos Agricultores em Artur Nogueira.

“O recapeamento já havia sido anunciado, mas ficamos ainda mais felizes com a confirmação do Governo do Estado. A situação da vicinal é crítica, por isso, tenho certeza que essa recuperação será muito benéfica para nossa cidade e, também, para Mogi.”, comemora Sia (PSD). “Muito obrigado aos deputados Vanderlei Macris e Barros Munhoz que confirmaram o início das obras para esse ano”, agradece.

Ao todo serão recapeados 23 quilômetros da vicinal. No momento, a obra passa por processo de licitação.

Problema antigo

Há anos os moradores e motoristas que trafegam pela Rodovia dos Agricultores reclamam da situação dramática da via, devido às péssimas condições em sua malha asfáltica, falta de sinalização e ausência de acostamento. No local já foram registrados inclusive diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Além disso, centenas de famílias estão abrigadas às margens da rodovia, tanto da cidade de Mogi Mirim como de Artur Nogueira, bem como dezenas de produtores e empreendimentos rurais que, por consequência, geram empregos e renda para as duas cidades.

Semanalmente, a rodovia recebe cerca 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos. O maior fluxo está concentrado no horário das 6h às 19h em comparação ao restante da noite.