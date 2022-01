Prefeitura de Morungaba adquire pá carregadeira para Serviços Públicos

As equipes da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária e a coordenadora municipal do Departamento de Saúde, Marla Stranieri, estiveram na manhã de quarta-feira, 12, com o prefeito em exercício da Estância Climática de Morungaba, Luis Fernando Miguel, para tratar do reforço das medidas preventivas para combater disseminação da Covid-19.

Devido à velocidade de propagação da variante Ômicron da Covid-19 e da gripe, o Departamento de Saúde orienta a população para que reforce os cuidados quanto ao uso de máscaras, à higienização das mãos e uso álcool em gel, ao distanciamento social e à ventilação dos ambientes.

Desde o dia 7 de janeiro, a equipe tem visitado os estabelecimentos comerciais e orientando os cuidados para evitar a disseminação do vírus e novos contágios como o controle do acesso, o uso obrigatório de máscaras, a aferição da temperatura e a disponibilização de álcool em gel para os clientes.

Os comerciantes também foram informados sobre a multa de R$552,71 para pessoas físicas que se recusarem a usar a máscara e, para os estabelecimentos e prestadores de serviços, a multa é de R$5.294,38 multiplicados pelo número de pessoas sem máscara no recinto. Somente quando estiver consumindo alimentos e bebidas as pessoas podem estar sem máscara.

O lembrete de uso obrigatório de máscara deve estar fixado nos estabelecimentos de forma visível. A ocupação máxima estará limitada a 60% da capacidade do local. As mesas devem estar a 1,5m de distância uma das outras, com ocupação máxima de 4 pessoas por mesa. Nas filas, a distância também deve ser de 1,5m entre as pessoas, com a devida demarcação no chão.

“Apesar do número de infectados não houve aumento no número de internações. Mesmo assim precisamos da parceria com os comerciantes e do apoio da população em relação aos cuidados para que não haja a necessidade de maiores restrições ou até mesmo fechamento dos estabelecimentos”, explica o enfermeiro Rodrigo Bueno, da Vigilância Epidemiológica, que também destaca a importância das pessoas que estejam com Covid-19 ou suspeita aguardando resultados para que façam o isolamento necessário.

A coordenadora de Saúde, Marla Stranieri, reforça a importância da vacina para que todos estejam protegidos. “Lembramos que a vacinação está sendo realizada somente no Centro de Saúde e no posto do Jardim Amélia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30”, explica.

A Vigilância Epidemiológica ampliou o horário de atendimento, desde a semana passada, e o expediente da equipe tem sido de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.