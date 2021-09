Prefeitura de Jaguariúna conclui recapeamento em parte da rua Maranhão

Com 13 anos de experiência com loja infantil no centro de Jaguariúna, Juliana Manetta Chiavegato é formada em Farmácia. Sua família é desta área também e ela tinha por objetivo continuar seguindo estes passos.

Mas, como muitas coisas na vida são imprevisíveis, de repente Juliana se deparou com a oportunidade de comprar uma loja de roupas infantis e logo topou por conta de sua paixão por crianças. “Eu amo demais. Chega mãe com bebê aqui eu já tenho vontade de carregar no colo, inclusive, como tem 13 anos que estou na loja, tem criança que eu realmente peguei no colo e hoje já é maior que eu”, lembra a empresária aos risos.

No início a loja era uma pequena sala, com restritas opções para a criançada. Naquela época Juliana já era mãe de dois e, por saber das necessidades das mães e conhecer algumas marcas mais fortes do setor, as opções transformaram-se em muitas.

“Prezo muito por qualidade. Eu não trabalho com marca que não tenha qualidade. Na minha opinião como mãe, comprar uma peça com custo baixo que na primeira lavagem se perde, não é negócio. Criança realmente perde roupa, mas não deve ser por esse motivo”, justifica.

Com o passar do tempo e muito trabalho, a empresária foi se fortalecendo e além de aumentar as opções de roupas infantis, também aumentou o espaço da loja. O que era uma pequena sala tornou-se em um confortável e completo espaço, inclusive com sobre loja.

Hoje a loja João e Maria é consolidada e referência em roupas infantis na cidade. Isso é fruto de toda a experiência adquirida por Juliana que enfrentou muitos desafios em sua caminhada.

“No começo, em troca de coleção eu tinha que encaixotar toda a coleção anterior. Ao lado da loja era o escritório do meu marido. Entraram ladrões e adivinha o que eles levaram? Minha coleção inteira de inverno”, relembra.

O mais recente desafio foi a pandemia do coronavírus. Juliana conta que precisou intensificar os trabalhos nas redes sociais e até aumentar os canais de atendimento para atender a demanda. “Por incrível que pareça eu não posso reclamar. Eu trabalhei todos os dias”, conta.

Agora, a loja está trocando coleção de inverno pela primavera-verão. O movimento está melhorando por conta da diminuição das restrições do Plano SP e municipais, e a expectativa para os próximos meses é super positiva.

A João e Maria trabalha com roupas do RN ao 22; Está localizada na rua José Alves Guedes, 249. Para conhecer a loja nas redes sociais siga @joaoemariajaguariuna ou pelo Whatsapp (19) 99172-6064, 99248-6445 ou ainda 3867-3378.

Espaço Puket

Outro destaque para a João e Maria é o espaço Puket. A Puket é uma marca inovadora e única, criada e formada por pessoas apaixonadas em criar produtos divertidos, coloridos e criativos.