Prefeitura de Artur Nogueira divulga programação da Semana do Meio Ambiente 2023

Município segue promovendo campanha contra gripe devido ao baixo índice de adesão

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA) relembra os moradores que a campanha de vacinação contra gripe continua, e alerta para a importância da mesma. Segundo levantamento realizado pela VISA, o município está com baixo índice de adesão à vacina.

Os dados divulgados mostram um total de 35,2% dos grupos prioritários imunizados – índice baixo, considerando que a meta do município é 90%.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem da VISA, Milena Sia Perin, destaca que a vacinação se torna ainda mais importante nessa época de baixas temperaturas. “Sabemos que as doenças respiratórias estão se intensificando, por isso, continuamos com as oito salas de vacina abertas para a população geral, além do Dia D – que será realizado novamente neste sábado, 03”, frisou.

Porcentagem de cada grupo

Abaixo estão os dados atualizados do dia 24 de maio, referente à cobertura da campanha de Influenza (gripe) em cada grupo prioritário.

Crianças = 20,2%

Gestantes = 33,7%

Trabalhadores da saúde = 34,7%

Puérperas = 88,1%

Idosos = 43,9%

Professores = 22,4%

Total dos grupos específicos = 35,2%

A Campanha continua

De segunda a sexta-feira, as doses contra gripe são disponibilizadas em oito salas de vacinação: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Lago.

Além disso, neste sábado, 03, será realizado mais um ‘Dia D’ nos supermercados Buona Gente e Pague Menos, e no Espaço Mãe e Filho. As doses contra Influenza estarão disponíveis nos supermercados das 9h às 16h. Qualquer pessoa, acima dos 6 meses de idade, pode receber o imunizante.

Já no Espaço Mãe e Filho, serão ofertadas doses contra Covid-19, Poliomielite, Sarampo e demais doses de atualização da caderneta, das 8h às 16h.

