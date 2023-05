Judocas de Artur Nogueira conquistam 11 medalhas no final de semana

Equipe cumpriu mais um calendário da Federação Paulista de Judô e trouxe pra casa 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 7 de bronze

O Projeto Judô Esporte Social conquistou novas medalhas para Artur Nogueira neste final de semana. A equipe, mantida pela Prefeitura – através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude -, cumpriu mais um calendário da Federação Paulista de Judô com sucesso.



Ao todo, os atletas trouxeram para casa duas medalhas de ouro, duas de prata e sete de bronze.

Sábado, 27

No sábado, 27, seis atletas foram até Itapecerica da Serra para participar do Campeonato Paulista Aberto por Faixas. O professor Rodolpho Lavoura explica que, neste torneio, as categorias não são divididas por idade, mas sim pelas graduações.

“A vantagem é que faixas roxas lutam com roxas, pretas lutam com pretas e assim por diante. A desvantagem é que atletas sub18 lutam com atletas adultos da categoria sênior”, diz.

LEIA TAMBÉM:

Evilyn Santana e Vinícius Mauro venceram todas as lutas até chegar na final. No último combate, ambos foram derrotados e ficaram com as medalhas de prata. Evilyn foi vice-campeã paulista Faixa Roxa Meio Leve e Vinicius foi vice-campeão paulista Faixa Roxa Pesado.

Ainda no sábado, Mauro Félix (Faixa Roxa Meio Médio) e Iago Araujo (Faixa Verde Ligeiro) venceram todas as lutas até a semi-final, quando foram derrotados. Ambos retornaram na repescagem e venceram as lutas, conquistando mais duas medalhas de bronze para a equipe nogueirense.

Ouro no domingo, 28

No domingo, 28, a equipe participou do Torneio de Itapira com 14 judocas nogueirenses. Realizado pela 15ª Delegacia da Federação Paulista, o evento reuniu 800 atletas de 45 equipes de judô do Estado de São Paulo. Destaques para Evilyn Santana e Caroline Keli.

O ouro que não saiu no sábado, veio no domingo para Evilyn. Com vitória em todas as lutas, Evilyn foi Campeã na categoria sub18 Leve. Já Caroline Keli venceu todas as lutas por imobilização e ficou com a medalha de ouro na categoria Sênior Meio Pesado.

Lucas Santos (Sub11 Leve), João Gustavo Assis (Sub13 Meio Leve), Eduardo de Paula (Sub13 Leve), Gustavo Tristão (Sub15 Meio Leve) e Miguel Sena (Sub18 Meio Médio) conquistaram as medalhas de bronze e completaram o quadro de medalhas da equipe nogueirense no domingo.



“Essa rodagem que a equipe de Judô tem realizado é fundamental para concretizar o sistema de ensino-aprendizagem. Além da representatividade através das medalhas conquistadas para Artur Nogueira, a competição é fundamental para a formação do atleta e construção do individuo através dos valores nela embutidos”, comenta o titular da pasta esportiva, Caio Rodrigues.

Jogos escolares

O próximo compromisso dos judocas serão os Jogos Escolares (JEESP), realizados no próximo sábado, 03, em São Carlos. O evento vale a classificação para a final do Paulista Estudantil e a possibilidade de representar a equipe Paulista nos Jogos Escolares Brasileiro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui