Engenheiro Coelho vai disputar 3º Lugar

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Obras, segue com o andamento de obras de infraestrutura em toda a cidade. As obras vão desde reforma de prédios públicos, como a substituição e melhoria da iluminação pública, passando pela adequação do escoamento de águas pluviais e asfaltamento de ruas.

Prefeitura de Engenheiro Coelho – UNIVERSITÁRIOS

No bairro Universitário, as obras de asfaltamento das ruas, Ana Clara de Moraes, Aparecido Bueno de Moraes, Milton César de Souza e Arlindo Ferreira de Camargo, foram concluídas. Com a entrega, os moradores da região, tiveram o problema da falta de asfalto, que atrapalhava a vida no local, resolvido.

As equipes da prefeitura realizaram a instalação de uma nova canaleta, na entrada do bairro, melhorando o escoamento da água pluvial.

Agora, algumas ruas do bairro receberão obras de recapeamento e todo o bairro vai receber o trabalho de sinalização viária.

Outra obra importante, que teve o início dos trabalhos autorizada, é a construção do reservatório de água que vai atender a região.

Prefeitura de Engenheiro Coelho – TELHADO

O prédio do Paço Municipal está tendo o telhado substituído. O local, que abriga o governo executivo municipal, apresentava diversas infiltrações e problemas estruturais. Com o período de estiagem, foi possível iniciar o trabalho de troca de todo o madeiramento e das telhas.

Prefeitura de Engenheiro Coelho – ILUMINAÇÃO

A praça do Bairro Luiz Fávero teve a iluminação substituída. Durante a próxima semana, obras de melhoria na em toda a praça serão realizadas. O local deve receber a primeira edição do São João na Praça, que ocorre nos dias 24, 25 e 26 desse mês.

Prefeitura de Engenheiro Coelho – ESCOLA

No mês de abril, após as fortes chuvas que atingiram a região, o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eliza Franco de Oliveira deixou evidente diversos danos estruturais, que dificultavam a continuidade das atividades escolares. O local, não recebia nenhuma manutenção, preventiva ou corretiva, desde a ampliação do prédio, que ocorreu em 2004. Ou seja, há cerca de 18 anos.

Com isso, a prefeitura Municipal iniciou obras de reforma do prédio. A princípio, a obra seria realizada sem nenhum tipo de alteração no cronograma escolar, sendo feita em etapas, cada sala por vez. Porém, com o início da reforma, foi constatado a necessidade de obras que demandariam a interdição de mais salas por vez.

Na data, quando a decisão sobre a extensão da obra foi tomada, a Secretaria Municipal de Educação divulgou nota, informando a população e os pais dos alunos da escola. O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, inclusive, anunciou durante uma entrevista a um veículo de imprensa da região, que as atividades escolares não seriam interrompidas. Os alunos da escola teriam sua segurança preservada e seriam transferidos para unidades escolares próximas, para que o ano letivo não sofresse nenhum atraso.

Agora, com o início das férias escolares, várias frentes de trabalho devem ter início, de forma simultânea, e as obras devem ser concluídas para o início do terceiro bimestre letivo.

Estão sendo feitas obras que irão melhorar, de forma significativa, a qualidade do ambiente escolar, como: troca do forro, reforma do telhado, substituição da rede elétrica, substituição da iluminação, instalação de ar-condicionado, pintura das paredes e manutenção do piso. Também estão sendo feitas obras de melhoria da segurança, como instalação dos extintores de incêndio e iluminação de emergência.

Toda a área em obra permanece isolada, sem acesso aos alunos.

Prefeitura de Engenheiro Coelho – ANIMAIS

No início do mês, teve início as obras de terraplanagem para instalação da clínica veterinária PET Container. A clínica, que é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, através do Projeto Melhor Amigo, da Prefeitura Municipal e vai prestar atendimento médico veterinário gratuito para cães e gatos.

O local onde a clínica será montada fica no cruzamento das avenidas Ângelo Forner e Pedro Forner, ao lado da antiga Câmara Municipal.

Prefeitura de Engenheiro Coelho

