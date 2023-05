Em partida emocionante, Artur Nogueira empata com Louveira na 2ª fase da Taça EPTV de Futsal

Moradores podem solicitar a coleta pela Ouvidoria Geral ou diretamente com a Zoonose

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonose, orienta a população sobre como solicitar o recolhimento correto de animais mortos – cachorros ou gatos – em vias públicas ou residências.

A solicitação pode ser feita pela Ouvidoria Geral ou pelo e-mail do setor responsável, e os munícipes devem passar todas as informações necessárias para coleta, que inclui endereço completo e porte do animal.

LEIA TAMBÉM:

A médica veterinária responsável pela Zoonose do município, Larissa Mandaio, reforça que deve ser informado o bairro e o nome da rua, além de um local de referência – se a retirada for em via pública – e acrescentar o número, se for em residência. Informar o porte do cachorro também é importante, lembrando que é considerado pequeno – até 10 kg; médio – até 20 kg; grande – acima de 20 kg.

Os moradores podem entrar em contato com a Vigilância em Zooonose pelo e-mail: [email protected] – já com a Ouvidoria Geral existem três formas diferentes: WhatsApp: (19) 3827-9710 / Telefone: (19) 3827-9700 (ramal 9760) / Email: [email protected].

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui