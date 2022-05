Suspeito de roubo em sorveteria de Engenheiro Coelho é Preso

Jogador da Chapecoense visita Engenheiro Coelho – O jogador de futebol da Associação Chapecoense de Futebol, Marcelo Freitas, visitou nesta quarta-feira (25), a escolinha de futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Marcelo, que é natural de Engenheiro Coelho, já atuou em diversos clubes da Europa e do Brasil e começou a carreira no esporte através das escolinhas da prefeitura.

Para o diretor de Esporte, Edivon Filho Soares dos Santos, “é muito importante para esses meninos receber a visita de um jogador profissional. Dessa forma, eles podem ver que é possível, com disciplina e dedicação, chegar longe no esporte. O Marcelo é um atleta da cidade, que já jogou em muitos campos pelo mundo, mas já jogou aqui, onde eles estão”.

Marcelo conversou com todos os alunos e treinou com eles durante o dia. O jogador atua como meia e na temporada de 2022, já participou de 17 partidas pelo time catarinense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Catarinense e pela Copa do Brasil. No ano passado, Marcelo foi campeão paranaense, atuando pelo Londrina.

As escolinhas de futebol da prefeitura são gratuitas e todos os moradores da cidade podem participar. “Quem quiser fazer parte das aulas basta fazer a inscrição na secretaria, que fica no Ginásio Poliesportivo Mário Covas”, reforçou Santos.

As aulas acontecem as segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 8h às 10h e no período da tarde, das 14h às 17h, para as categorias sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.

