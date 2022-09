Parlamentar falou sobre os trabalhos realizados e traçou planos para o futuro

Renata Abreu Visita Engenheiro Coelho – Na última semana a Deputada Federal Renata Abreu, esteve na cidade de Engenheiro Coelho participando de uma reunião partidária para traçar planos e medidas paras as futuras eleições municipais que serão realizadas no País.

Deputa Federal Renata Abreu Visita Engenheiro Coelho

A parlamentar muito solícita conversou com a nossa equipe e falou sobre os trabalhos realizados no congresso e também argumentou sobre a importância da mulher no cenário político do Brasil.

Jorge do Banco (Jorge dos Santos), vereador de Engenheiro Coelho, também conversou com a nossa equipe citando a recepção que teve em Brasília ao visitar o gabinete da Deputa quando foi em busca de recursos para o município (ouça a fala do vereador Jorge do Banco no áudio abaixo).

Ouça a entrevista com os parlamentares

Já o também vereador Washington Lopes, ao falar com a equipe, não escondeu o descontentamento ao ter sido negado por seis votos à cinco, o pedido de requerimento nº 17 /2022, quanto a fiscalização da utilização do dinheiro público pelo poder executivo do município (ouça fala do vereador no áudio acima).

Zé Lopes, que por duas oportunidades foi vereador de Engenheiro Coelho, criticou a atual gestão e lamenta as perdas que o município vem tendo, de acordo com o presidente municipal do Podemos, “o município teria muito a ganhar se houvesse mais flexibilidade do poder executivo” (ouça a fala do presidente municipal do podemos no áudio acima).

Deputa Federal Renata Abreu Visita Engenheiro Coelho

