Prefeitura de Morungaba transmite o jogo do Brasil na Praça Imigrantes

Representantes da Defesa Civil de municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) se reuniram pela última vez em 2022, nesta quarta-feira, 30, no Instituto Agronômico de Campinas.

Dentre os assuntos tratados na Câmara Temática da Defesa Civil da RMC, os representantes dos municípios foram orientados principalmente quanto às previsões meteorológicas para os próximos três meses que indicam chuvas intensas, com volume previsto acima da média registrada nos últimos anos, inclusive fortes temporais e rajadas de vento.

Morungaba se fez presente por meio do coordenador da Defesa Civil, João Frare. Segundo ele, durante a reunião, foi realizada uma apresentação da Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Climatempo que indica que, sobretudo a partir do início da segunda quinzena de dezembro, o “La Niña” permanece atuante até o início de 2023, com anomalias da precipitação nos próximos meses no Estado, podendo resultar em chuvas volumosas em espaços de tempo relativamente curtos em diferentes pontos da região com risco de alagamentos.

De acordo com a apresentação, janeiro de 2023 terá muito calor e umidade, chuvas intensas, com risco de temporais e rajadas de vento, raios e granizo. O La Niña até fevereiro favorece a passagem de mais frentes, com maior risco de temporais com chuva volumosa em espaços de tempo relativamente curtos. Março começa com irregularidade de chuvas entre segunda e a terceira semana, com risco de temporais, raios e granizo, diminuição de temperaturas e chuvas no fim do mês.

Monitoramento georreferenciado

Desenvolvida pelo Climatempo e disponibilizada para a Defesa Civil Estadual, uma ferramenta de monitoramento em plataforma georreferenciada é uma inovação capaz de identificar em tempo real, áreas com possibilidade de deslizamento de terra em todo o território do estado de São Paulo.

Com esta tecnologia que utiliza dados de estações meteorológicas de superfície, satélites e radares, a Defesa Civil do Estado emitirá boletins, avisos e alertas com base nos dados gerados por estes instrumentos juntamente com o histórico de ocorrências, estimando locais com risco iminente a sofrerem deslizamentos de terra e outros desastres naturais.

O coordenador da Defesa Civil, João Frare, orienta a população para que mantenham a limpeza não descartando lixo, ou entulho e outros objetos nas ruas, próximo a bueiros, rios e margens, além de evitar erguer edificações próximas a mananciais.

