Prefeito de Cosmópolis e CPFL nas Escolas se unem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, para falar sobre a importância da energia elétrica e da eficiência energética 

A carreta itinerante da CPFL nas Escolas está na Praça do Rodrigo desde este 23 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente) até o dia 8 de julho e deve atender 2 mil alunos credenciados. Na solenidade de inauguração do projeto, às 10h, estarão presentes o prefeito e os vereadores da cidade, o time completo da CPFL e os diretores do Instituto Crescer

No dia 23 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a prefeitura de Cosmópolis e os responsáveis pelo projeto CPFL Nas Escolas estiveram presentes, às 10h, na Praça do Rodrigo, para inaugurar as atividades itinerantes, em que alunos e professores tem a oportunidade de conhecer mais sobre o tema energia elétrica e eficiência energética por meio de atividades lúdicas.

A carreta itinerante CPFL Nas Escolas fica em ação até o dia 8 de julho em Cosmópolis e atende os alunos do 1º ao 5º ano de 12 escolas municipais participantes: EMEB Antônio Pegorari, EMEB Cecília Meireles, EMEB Dr. Moacir Amaral, EMEB Dr. Nicolau Nolandi, EMEB Estudante Ximena Coelho Pereira, EMEB Fernando José Bertazzo, EMEB Mons. João Batista Maria Rigotti, EMEB Prof. Felício Marmo, EMEB Prof. Florestan Fernandes, EMEB Prof. Odila Amaral Bottcher, EMEB Rodrigo O. L. Menezes e EMEB Educador Paulo Freire.

A proposta da Ação Itinerante é que educadores e alunos interajam com os conceitos de energia elétrica e eficiência energética, suas práticas de conservação e a utilização racional dos recursos e meio ambiente. Esta é a dinâmica no projeto “CPFL nas Escolas – Energia em Jogo”, uma iniciativa do Grupo CPFL, que dissemina muito conhecimento sobre o por meio das carretas itinerantes aos municípios visitados, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento aos jovens beneficiados. “Desde o início do programa, ainda em 2010, cerca de 200 mil pessoas já foram atingidas pela iniciativa. A partir de maio deste ano, as carretas chegarão a 25 municípios no Estado de São Paulo, com a expectativa de atender 12 mil estudantes e 2 mil professores. A previsão é que até junho de 2023, as carretas itinerantes atinjam mais de 15 mil alunos.”, prevê Luciana Allan, diretora pedagógica do Instituto Crescer.

Entre as atividades praticadas durante a visitação das carretas aos municípios, estão ações lúdicas, com jogos educativos e interativos, onde os alunos são convidados a explorar e conhecer as diversas formas de energia, – seja por meio de jogos digitais com recursos tecnológicos, jogos de tabuleiro ou mesmo experimentos ligados à ciência. De acordo com Letícia Dotta, gestora do projeto pelo grupo CPFL, a iniciativa vem para somar os esforços empregados no projeto “CPFL nas Escolas” e propagar ainda mais o tema junto aos educadores, alunos e também a comunidade escolar, públicos que podem replicar as boas práticas em seu dia a dia.

Letícia explica que, desde o início do funcionamento das carretas, em 2010, já foram alcançadas 200 mil pessoas, de público em geral, em sua maioria, alunos e professores, em 89 municípios da área de concessão do grupo CPFL. “Consumir energia de maneira consciente é importante para reduzir os impactos ao nosso futuro. Por isso, elaboramos ações interessantes e com formatos diferentes para trazer dinamismo ao projeto. Desta forma, a sociedade em geral tem ferramentas e conhecimentos suficientes para mudar seus hábitos e trabalhar a conscientização sobre uso eficiente de energia, a cultura da eficiência energética e o desenvolvimento sustentável para tornar o mundo mais justo para todos”, finaliza.

PROJETO CPFL NAS ESCOLAS

CPFL nas Escolas – Energia em Jogo é uma iniciativa da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – Programa de Eficiência Energética – PEE; CPFL Energia; CPFL Paulista; CPFL Piratininga; CPFL Santa Cruz; e com realização do Instituto Crescer.

Segundo a diretora do Instituto, a proposta do projeto é ensinar não só os conceitos e conteúdos das Ciências (particularmente aqueles ligados às noções de energia e eletricidade), mas também os jeitos de pensar da Ciência e desenvolver um conjunto de novos conhecimentos e habilidades, bem como influir o pensamento crítico:

Argumentar, apontando razões pelas quais devemos consumir energia elétrica de maneira eficiente;

Argumentar em favor da necessidade de todas as pessoas terem acesso à energia elétrica limpa e de baixo custo;

Reconhecer e explicar os benefícios no uso de fontes limpas para a geração de energia elétrica.

RESULTADO E META CPFL NAS ESCOLAS

Em 2021, o CPFL nas Escolas atendeu 66 municípios, 1.800 professores e 33.500 alunos.

A meta de atendimento em 2022 é chegar a 90 mil alunos por meio de 2.400 professores em 221 cidades da área de concessão da CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz e da CPFL Piratininga. Para isso, este ano o projeto tem como inovação as carretas itinerantes com atividades educacionais, jogos com a temática de energia e experimentos científicos, que irão até os estudantes e professores dos municípios atendidos pelo projeto.

As escolas pré-selecionadas serão chamadas pelas Secretarias de Educação. As interessadas em participar do projeto podem se inscrever pelo WhatsApp: (11) 97123-1396 e obter mais informações no site: www.cpflnasescolas.com.br