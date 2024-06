Ponte Vecchio em Amparo é inaugurada

De 05 a 08 de junho, em São Sebastião, no Litoral Norte, representantes de Prefeituras e Câmaras do Estado de São Paulo, na sétima edição do Conexidades.

Na quinta-feira, 6, no seminário estadual de Políticas Públicas para Juventude, comandado pelo Coordenador Estadual da pasta, Juliano Camilo Borges, a Prefeitura de Amparo recebeu a premiação devido as realizações nos esportes, cultura, segurança e ações social a juventude tanto através das secretarias também com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores são ações realizadas em conjunto Poder Executivo e Legislativo visando o desenvolvimento da Juventude no município.

LEIA TAMBÉM:

O secretário de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, André Geraldo Zuchi (Bidé), representou o prefeito Carlos Alberto Martins Ele recebeu o certificado, que foi entregue pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que aproveitou a ocasião para elogiar também o desenvolvimento turístico de Amparo.

“Do esporte, com as escolinhas e parcerias à Escola das Artes, que envolvem milhares de jovens de Amparo, com música, teatro e dança, a nossa Estância tem realizado ações efetivas. O prefeito Carlos Alberto autorizou diversas ações que colaboraram nesta certificação que recebemos hoje”, ressaltou Bidé.

O encontro de agentes públicos bateu recorde de público, recebendo mais de cinco mil quinhentos participantes em cinco dias. Ao todo, o evento contou com 142 palestrantes em dois auditórios, mais de 100 expositores públicos e privados em um pavilhão de mais de 6.800 metros quadrados de área coberta. Só no auditório principal, foram apresentados mais de 30 painéis com assuntos como Mudanças Climáticas, Turismo Náutico, Nova Lei de Licitação, Agronegócio e Transformação Digital.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui