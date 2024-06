Morungaba 136 anos: Secretária de Esportes, Coronel Helena, entrega Arena Lazer aos morungabenses

A Arena Lazer Everton Daniel Melo Flaibam “Tom Flaibam” foi inaugurada pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, na manhã desta sexta-feira, 21, com a presença de autoridades como a secretária de Estado de Esportes, Coronel Helena Reis, como parte das comemorações dos 136 anos de aniversário do município.

Localizada na Praça dos Imigrantes, atrás do Paço Municipal, a Arena Lazer “Everton Daniel Melo Flaibam – Tom Flaibam” tem uma área total de 1.025m², com infraestrutura voltada ao futebol society e ao basquete na modalidade 3 por 3.

Equipada com iluminação de LED e arquibancadas, a Arena Lazer oferecerá um ambiente propício para a prática esportiva. A contrapartida da prefeitura consistiu na doação do terreno e do maquinário necessário para a realização das obras.

“É uma alegria entregar esta obra na presença da secretária de Esportes, Coronel Helena, aqui representando o governador Tarcísio de Freitas. Sabemos que para cada real investido no Esporte, o poder público deixa de gastar R$5 na Saúde. Portanto temos que investir na prática e no incentivo ao Esporte e, neste sentido, estamos honrando mais um compromisso de nosso Plano de Governo que é o de proporcionar atividades esportivas aos jovens e crianças da cidade no contraturno escolar. E agora estas ações podem contar com mais este espaço inaugurado hoje”, disse o prefeito Marco Antonio de Oliveira durante a solenidade de inauguração.

Ainda em seu pronunciamento, o prefeito Marquinho explicou que, por uma indicação do vereador Virgílio Elias Júnior, a prefeitura assinou o convênio para a obra, que também contou com o apoio da deputada estadual Edna Macedo. Na ocasião, agradeceu à família de Tom Flaibam por proporcionar a oportunidade de deixar viva sua memória com esta homenagem.

O prefeito agradeceu também a presença dos participantes do “Projeto Atletas de Morungaba”, destacando a sua importância da atividade física na infância e na juventude e citando outros importantes projetos esportivos na cidade como o Jiu-Jitsu, o Karatê e a Capoeira.

“Em nome do Governo do Estado de São Paulo, ficamos muito satisfeitos em entregar a Arena Lazer para Morungaba. Na secretaria de Esportes, estamos tendo a oportunidade de apresentar importantes iniciativas em diversas regiões, principalmente em localidades de grande vulnerabilidade social. Em 30 anos de carreira pública na Polícia Militar, tive momentos muito tristes em algumas comunidades ao ver crianças envolvidas em situações de tráfico. Queremos mais é ver crianças em uma vida saudável, que aprendam coisas novas e que desbravem horizontes”, comentou a secretária de Esportes, Coronel Helena, que acrescentou que o Esporte tem muitos exemplos do que pode proporcionar para a qualidade de vida, como suporte educacional, como inclusão social e como fomento para a economia, já que eventos esportivos atraem pessoas, movimentam o comércio e uma ampla cadeia produtiva, beneficiando um grande número de pessoas.

A secretária de Esportes do Estado também saudou os participantes do Projeto Atletas de Morungaba que realizaram a primeira partida na Arena Lazer.

A inauguração da Arena Lazer foi uma das atividades dentre as comemorações pelos 136 anos da estância que prosseguem até o mês que vem. A programação completa está disponível no site: www.morungaba.sp.gov.br.

