Prefeitura de Amparo avança com o Projeto Fila Zero e fará mais de 2 mil exames cruciais de saúde

A cidade de Amparo passou por um momento histórico com a inauguração da Ponte Vecchio, um projeto que representa não apenas um marco arquitetônico, mas também um elo entre o passado e o futuro do município. Após 30 anos de espera, a conclusão dessa obra é um testemunho das ações do governo atual com o desenvolvimento urbano e turístico de Amparo.

A obra de revitalização da Ponte Vecchio liga o Centro Histórico de Amparo ao novo complexo turístico em construção. Inspirada na Ponte Vecchio de Florença, na Itália, esta nova infraestrutura não só homenageia a história e a cultura dos imigrantes italianos que ajudaram a construir Amparo e região.

Com um investimento significativo de mais de R$2 milhões, provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) e do Município de Amparo, a ponte se torna um ponto estratégico de interligação entre as principais vias de acesso e os pontos turísticos mais importantes da região.

Localizada em uma posição privilegiada que conecta o Circuito das Águas Paulista, o Sul de Minas Gerais e o centro histórico de Amparo, a Ponte Vecchio não é apenas uma travessia sobre o Rio Camanducaia, mas abre as portas para experiências culturais, artísticas e turísticas únicas. Integrada ao Parque Linear “Águas do Camanducaia” e ao rico patrimônio arquitetônico do centro histórico, a ponte se destaca como um ponto focal para o turismo cultural, esportivo e de lazer.

“A inauguração da Ponte Vecchio representa um momento de orgulho para todos os amparenses. Este projeto não apenas enriquece nossa paisagem urbana, mas também ajudará na mobilidade para a circulação de pessoas e fortalece a identidade de Amparo como um destino turístico importante do Circuito das Águas Paulista, completa o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.

