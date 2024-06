Paulo Rosa disputa título do 1º turno no Campeonato San Marino Fuzzy Açaí

Doações podem ser feitas até 07 de julho em todas as entradas do empreendimento; material será destinado ao Instituto Padre Haroldo

Nesta sexta-feira, 21, inicia o inverno, estação marcada pelas baixas temperaturas, que muitas vezes colocam em risco àqueles em situação de vulnerabilidade. Para aquecer essas pessoas, o Parque Dom Pedro iniciou a campanha Vem Doar Agasalho.

Até 07 de julho, os visitantes poderão doar em todas as entradas do shopping (Flores, Águas, Colinas, Pedras e Árvores) itens de vestuário masculino, feminino e para crianças, além de cobertores. Todo o material arrecadado será destinado ao Instituto Padro Haroldo, que encaminhará para as famílias necessitadas de Campinas e região.

“Nossa expectativa é superar as doações do último ano, quando coletamos mais de 2,5 mil peças. O Parque Dom Pedro é referência na Região Metropolitana de Campinas e tem a responsabilidade social como um de seus pilares, realizando e incentivando ações que contribuam com a sociedade”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Neste mês, o Parque Dom Pedro realizou uma campanha para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul que arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos, roupas e itens. “Normalmente nossa campanha do agasalho começa em maio, para que os itens já estejam com as pessoas que necessitam dessas doações no início do inverno. Porém, em razão dessa campanha emergencial para o Rio Grande do Sul, acabamos adiando. Confiamos na solidariedade de nossos visitantes para mais esta ação, para que, juntos, consigamos superar a campanha do agasalho do último ano, cuidando daqueles que mais precisam”, complementa Taís.

Serão recebidas peças de vestuário masculino, feminino, infantil e cobertores, que podem ser usados e em bom estado, e roupas íntimas, que devem ser itens novos, sem uso. Também é importante a doação de acessórios como gorro, cachecol e pares de meias e luvas.

De acordo com dados da Prefeitura de Campinas, o município conta com mais de 135 mil famílias cadastradas no Cadastro Único, programa que insere pessoas em situação de vulnerabilidade para receber benefícios assistenciais, além de 1,3 mil pessoas em situação de rua.

Serviço: “Campanha Vem Doar Agasalho – Parque Dom Pedro”

Data: até 07/07

Horário para doação: Segunda a Sábado, das 10h às 22h. Domingos e Feriados, das 12h às 20h

Local: Parque Dom Pedro – entradas Flores, Águas, Colinas, Pedras e Árvores

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra – Campinas

