Parque Dom Pedro inicia campanha de arrecadação de agasalhos

rianças de 14 entidades serão beneficiadas pelo projeto ‘Leitura para Todos’, que nesta edição aborda a importância do cuidado com os oceanos

O Parque Dom Pedro iniciou, em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, a 4ª edição do projeto Leitura para Todos, com a doação de 4.250 livros para 14 instituições campineiras que atendem crianças de 0 a 7 anos, que também receberão contação da história. A data escolhida para o início da campanha está diretamente ligada ao tema do livro “Suvaco – O oceano e uma viagem no tempo”, que traz de forma lúdica dois desfechos distintos para o meio ambiente, dependendo do cuidado com os oceanos nos próximos anos.

Este é o quarto ano do projeto, realizado em parceria com o Instituto da Criança, responsável pelo mapeamento e pela escolha das instituições beneficiadas. “Incentivar a leitura na primeira infância com histórias que cativam e que trazem temas de importância para as futuras gerações é imprescindível para que elas trilhem um caminho de curiosidade e hábito de leitura. Com mais esta edição, o projeto encabeçado pela ALLOS, administradora do Parque Dom Pedro, ultrapassa os 30 mil livros doados em Campinas desde o início do projeto”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do shopping. Pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos com as crianças, o Parque Dom Pedro recebeu, em 2023, o selo “Empresa Amiga da Primeira Infância”, concedido pela Prefeitura de Campinas.

O projeto nacional conta com a participação de 50 shoppings administrados pela ALLOS em todas as regiões do país, e distribuirá nesta primeira etapa de 2024 mais de 120 mil livros. “Em mais uma edição do projeto, reforçamos o nosso objetivo de promover o hábito da leitura para crianças em situação de vulnerabilidade social. Dessa vez, temos ainda a oportunidade de abordar a importância da conscientização ambiental para os pequenos. A história do livro traz uma narrativa que incentiva a preservação do meio ambiente, ou seja, está alinhada com os compromissos de sustentabilidade firmados pela ALLOS”, conta Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Escrito por Jana del Favero e Mariana Trindade, e ilustrado por Gilberto Cunha Jr e Mariane Soares, o livro conta a história um cãozinho chamado Suvaco, que encontra uma máquina do tempo e embarca em uma jornada para o ano de 2030, que marca o encerramento da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável da ONU – conhecida como Década do Oceano. O livro foi apoiado pelo programa Maré de Ciência da UNIFESP e endossado pela Década do Oceano da Organização das Nações Unidas (ONU).

A história está alinhada com os compromissos de sustentabilidade firmados pela ALLOS até 2030. Dentre eles, estão alcançar um índice de 90% de reciclagem dos resíduos sólidos gerados nas operações dos shoppings, implantar infraestrutura completa para reuso de água em todo o portfólio, e atingir a marca de carbono zero. A edição doada para as instituições conta com duas páginas sobre a ALLOS, além de cinco páginas com desenhos para colorir e atividades de ligar os pontos.

