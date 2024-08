ACI Jaguariúna firma parceria inédita com Nelson Willians ADV

A Etec Jaguariúna abriu processo seletivo para professores de ensino médio e técnico. As inscrições devem ser realizadas somente pela internet, no site www.cps.sp.gov.br, no período de 12 de agosto até às 23h59 de 26 de agosto.

Para inscrever–se, o candidato deverá acessar o site www.cps.sp.gov.br e clicar em: Etec > Concursos > Etec > processo sel. para docentes > inscrições abertas.

O processo seletivo é exclusivo para a classe descentralizada em Jaguariúna da Etec.

A Etec é uma escola técnica administrada pelo Centro Paula Souza e conta com mais de 226 mil matriculados nos ensinos Técnico, Integrado, Médio e Especialização Técnica em todo o Estado de São Paulo, oferecendo 237 cursos.

