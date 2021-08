Ônibus Catraca Livre altera horários para melhor atender população de Artur Nogueira

Até o momento, 5 mil alunos foram contemplados com o kit

A fim de evitar o contágio da Covid-19 entre crianças de creches e escolas durante a retomada das aulas presenciais, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de máscaras e garrafas squeeze para crianças de creches e escolas. Até o momento, 5 mil alunos foram contemplados com o kit.

Com esta iniciativa, a Prefeitura pretende evitar o compartilhamento coletivo de objetos que possam transmitir o vírus entre as crianças. A Secretaria de Educação do município informa que só não receberão as máscaras alunos de 0 a 2 anos, pois a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a utilização de máscaras para esta faixa etária.

Débora Sacilotto, secretária de Educação, realça a importância da volta às aulas presenciais e assegura que tudo está sendo planejado com o intuito de proteger a saúde das crianças. “Pensamos em todos os cuidados possíveis para que as crianças retornassem com segurança com as aulas presenciais. Também queremos que os pais sintam-se seguros em levar os filhos à escola, sabendo que a mesma segue rigorosamente o cumprimento do protocolo sanitário”, enfatiza.

Além dos alunos, mais de 600 profissionais da Rede Municipal de Educação também receberam máscaras para evitar a proliferação do vírus e manter a segurança em todos os ambientes escolares do município.