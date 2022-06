Lucas Sia cria projeto para plantar uma árvore a cada criança nascida em Artur Nogueira

Lei que estabelece o projeto “Criança Amiga da Natureza” foi sancionada e objetiva despertar o amor e respeito das crianças pela natureza, além de tornar a cidade mais verde e sustentável

Com o objetivo de sensibilizar a população para a necessidade de preservação do meio ambiente, o prefeito Lucas Sia sancionou a Lei Nº 3594/2022 que cria o Projeto “Criança Amiga da Natureza”, de autoria do chefe do Executivo. Com isso, a cada novo nascimento em Artur Nogueira, uma muda de árvore será plantada.

De acordo com Sia, o projeto visa estimular medidas que incentivem a preservação do meio ambiente e a promoção da Educação Ambiental, por meio do plantio de uma muda de árvore, ornamental ou frutífera.

“Queremos que, desde o nascimento, nossas crianças sejam estimuladas a olhar a natureza com carinho e respeito. Os pais vão poder mostrar para as crianças todo desenvolvimento das árvores e isso vai ajudar a despertar o sentimento de pertencimento nelas”, frisou o chefe do Executivo.

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi destaca que esta será mais uma forma de envolver Poder Executivo, empresários e população em causas sustentáveis, uma vez que iniciativas privadas e demais entidades poderão participar com doação de mudas de árvores.

“A muda será disponibilizada ao pai, mãe ou responsável legal que fizer o pedido até 90 dias após o nascimento da criança, para que seja feito o plantio. A iniciativa irá deixar a cidade mais verde, e é uma ótima simbologia para marcar e acompanhar o desenvolvimento das crianças. Sem contar que ajuda a florescer, desde cedo, nos pequenos os princípios da educação ambiental”, defendeu a titular da pasta.

As mudas fornecidas pelo poder público, serão provenientes do Viveiro Municipal, considerando as espécies que mais se adaptem ao período, local e a estação em que serão plantadas. O plantio ocorrerá, preferencialmente, em área urbana, em áreas a serem previamente destinadas e orientadas por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, levando em consideração as regras de urbanismo da legislação vigente.

CERTIFICADO

Para que o projeto seja eternizado entre as famílias, cada criança juntamente com seus responsáveis, participante do plantio de muda, receberá um certificado “Criança Amiga da Natureza ‟, onde constará o nome e a data de nascimento da criança, o local e a data do plantio da árvore e com o nome da espécie vegetal.

AGENDA 2030

O projeto, segundo Tamiris, atende mais um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Importante lembrar que Artur Nogueira aderiu à iniciativa, estabelecendo o compromisso em mobilizar e articular atores-chave de organizações públicas, privadas e da sociedade civil para ajudar o Brasil a alcançar os 17 objetivos e 169 metas estipuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030.