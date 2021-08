Prefeitura de Artur Nogueira abre inscrição para 9ª Conferência de Assistência Social

Conferência será realizada no dia 30 de agosto e será transmitida via Facebook

A Prefeitura Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está com as inscrições abertas para a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social e a 12ª Conferência Nacional. Com direito à transmissão ao vivo, os participantes irão discutir a temática “Assistência social direito do povo e dever do estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social”, além dos eixos de trabalho.

A conferência será realizada em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no dia 30 de agosto, uma segunda-feira, das 8h30 às 12h e 13h30 às 17h. O encontro será presidido na Câmara Municipal, e contará com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), do secretário Amarildo Boer, do presidente da Câmara José Pedro Paes, comissão organizadora, e demais autoridades convidadas.

Os interessados poderão acompanhar o evento de forma on-line, pela página oficial do Facebook da Prefeitura (https://www.facebook.com/prefeituraarturnogueira). De acordo com a Administração, podem participar todos as pessoas envolvidas na Assistência Social da cidade e pessoas interessadas nas questões relativas a essa política pública.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, a Conferência tem por objetivo a avaliação da política de assistência social do município. “É um espaço de caráter deliberativo, que permite o debate, a avaliação e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários”, disse.

Os interessados em participar ou enviar propostas de eixos para discussão, devem se inscrever via internet pelo seguinte link: http://www.arturnogueira.sp.gov.br/9-conferencia-municipal-assistencia-social/. O mesmo link pode ser acessado através do site da Prefeitura Municipal, pelo seguinte caminho: http://www.arturnogueira.sp.gov.br/ > MENU > 9ª Conferência de Assistência Social.

A programação incluirá leitura do regimento interno; apresentação e discussão dos eixos de trabalho do conselho; eleições dos delegados votantes; leituras, sugestões, modificações e aprovações das proposituras; moções; além de eleição dos representantes para a XII Conferencia Estadual de Assistência Social.

Confira os eixos de trabalho da conferência

– Eixo 1: Irene Araújo Cordeiro: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

– Eixo 2: Lucas Barbosa: Financiamento e Orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

– Eixo 3: Mônica U. A. Ferreira Dolisne: Controle Social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

– Eixo 4: Irene Araújo Cordeiro: Gestão e acesso aos seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.