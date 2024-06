Jaguariúna recebe projeto “Trânsito e Cidadania”

Jaguariúna recebe na próxima semana o projeto “Trânsito e Cidadania”, que tem como objetivo a melhoria do trânsito e da vida dos habitantes nas pequenas e grandes cidades. A ação – voltada a alunos de escolas públicas – acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho, no Boulevard do Centro Cultural, e conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Educação e de Turismo e Cultura.

O projeto itinerante começa na segunda-feira, 17, com a participação de alunos da Escola Municipal Professor Carlos Alberto Gióia, das 13h30 às 14h30.

O “Trânsito e Cidadania” contará com apresentações teatrais com intervenções cênicas de 60 minutos. As apresentações são informativas e participativas, com tema sobre a melhoria do trânsito e da vida dos habitantes nas pequenas e grandes cidades, sempre buscando o envolvimento e a participação das crianças.

O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da empresa Mahle.

