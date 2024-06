Governo de São Paulo promove campanha em apoio ao Junho Vermelho

Em São Sebastião, prefeituras e câmaras municipais receberão certificados pela parceria da juventude

Durante a 7ª edição do Conexidades, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) e da Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), concederá certificados às prefeituras e câmaras municipais pela parceria da juventude com o fomento do protagonismo jovem no município. As entregas dos certificados acontecem nesta quinta-feira, 06, a partir das 18h30, em cerimônia solene, no auditório principal do evento.

A sétima edição do Conexidades contará com a presença do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, do secretário-executivo da SJC, Raul Christiano, e do coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Borges.

O evento ocorre no Complexo Turístico Rua da Praia, na cidade de São Sebastião, entre os dias 04 e 08 de junho.

“Acreditamos no potencial da juventude em transformar nossas cidades. Esse certificado é um reconhecimento do compromisso dos municípios em criar oportunidades para que os jovens participem ativamente da política local”, explica o secretário Fábio Prieto.

Para Juliano Borges, “a iniciativa visa reconhecer programas municipais voltados aos jovens, incentivando-os a se envolverem de forma mais qualificada nas discussões sobre políticas públicas em suas cidades”.

Serviço: 7ª edição do Conexidades

Data: 04 a 08 de junho de 2024

Local: Complexo Turístico Rua da Praia (Av. Dr. Altino Arantes) – São Sebastião

Localização: https://maps.app.goo.gl/eLJvoLnWv8bdHGzJ9

