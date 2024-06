Luzes de junho: subestações da CPFL Santa Cruz estão vermelhas em apoio à conscientização da importância da doação de sangue

Iluminação segue o calendário das campanhas nacionais de saúde

Em junho, quem passar pelas subestações Piraju, em Piraju; e Ceará, em Jaguariúna, verá que elas estão iluminadas de vermelho. As luzes simbolizam o apoio da companhia à conscientização e ao estimulo à doação de sangue, um ato simples e que pode salvar vidas. O tema é trabalhado nacionalmente durante todo mês, mas o Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado no dia 14. As subestações foram selecionadas estrategicamente por estarem em áreas de grande circulação e a iluminação segue o calendário anual das campanhas de saúde.

“Seguimos no propósito de gerar impacto positivo nas comunidades em que atuamos, como prevê nosso Plano ESG 2030. A iluminação temática tem o objetivo de engajar quem passa próximo às nossas unidades, conscientizando sobre campanhas tão importantes, como a da doação de sangue”, afirma Rodrigo Henrique Alves Nascimento, gerente de Operações da Subtransmissão da CPFL Santa Cruz.

O projeto de iluminação temática por cores da CPFL começou em janeiro, para estabelecer uma comunicação visual com a população local e harmonizar as instalações das subestações com ambiente urbanizado. Em média, 20 refletores em cada subestação mudam de cor no primeiro dia do mês. Por meio do dispositivo fotocélula, as luzes coloridas acendem automaticamente ao anoitecer e desligam com o nascer do sol.

Junho Vermelho

A data de 14 de junho foi instituída como Dia Mundial do Doador de Sangue em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos. Este mês foi escolhido por ser uma época tradicionalmente de baixa no estoque dos hemocentros. Isso por conta da chegada do inverno e consequente aumento da incidência de infecções respiratórias, que tornam as pessoas inaptas para doar, além de ser um período que coincide com o recesso escolar e a saída de muitas famílias de suas cidades de origem em viagens de férias.

