Formação gratuita oferece desenvolvimento profissional para pessoas com deficiência em Jaguariúna e Vinhedo

Pensado para oferecer uma formação inclusiva para abrir novas oportunidades no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, o projeto Jornada de Impacto, uma formação virtual e gratuita, está com inscrições abertas até o dia 03 de julho. O curso intensivo está disponível para moradores de Curitiba e Região Metropolitana, no Paraná, e Campinas, Jaguariúna e Vinhedo, em São Paulo. Além de pessoas com deficiência, também podem se inscrever pessoas com mais de 60 anos, mulheres em situação de vulnerabilidade, membros da comunidade LGBTQIA+ e pessoas negras. Ao final da formação, os participantes farão parte do banco de talentos da ASID Brasil.

A ação é promovida pela ASID Brasil, organização dedicada à inclusão da população com deficiência, em parceria com a Biotrop, empresa que gera valor de forma sustentável oferecendo produtos biológicos e naturais para a agricultura regenerativa. Com uma formação inclusiva, o Jornada de Impacto garante acessibilidade durante as aulas, com tradução em Libras, uso de linguagens adaptadas ao contexto de cada deficiência e uma metodologia pensada para abranger todos os tipos de deficiência.

“Estamos entusiasmados com essa parceria promissora com a Biotrop no programa ‘Jornada de Impacto’. Juntos, estamos comprometidos com a inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência e outros grupos, rumo a um futuro mais inclusivo”, afirma Mariana Oliveira, Líder de Projetos na ASID Brasil.

Com a fase inicial do projeto, prevista para julho, será possível desenvolver e qualificar profissionalmente 100 pessoas. “Essa iniciativa não apenas proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva”, complementa Mariana, da ASID Brasil.

O Jornada de Impacto é uma qualificação virtual e oferece 40 horas de aulas ao vivo e gravadas, com oficinas temáticas, atividades extracurriculares e PDP – Plano de Desenvolvimento Profissional, que os beneficiários vão construir durante o curso. No total, o Jornada tem duração de cinco semanas, sendo composto por quatro turmas.

As aulas possuem dois eixos: desenvolvimento e competências comportamentais; e o aprimoramento profissional. As temáticas trabalhadas durante as aulas serão autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação efetiva, preparação para o Mundo do Trabalho, simulação de entrevistas, ética profissional e plano de desenvolvimento de carreira.

“Somos Diversos e Únicos na Biotrop. Para nós, o Pilar de Diversidade & Inclusão é importante e vivenciado em ações consistentes dentro da nossa empresa. Temos diversos programas estabelecidos, como o BioMulher, que ocorre há mais de quatro anos para a valorização e desenvolvimento de nossas colaboradoras, preparando para o próximo passo de carreira; o Programas de aprendizes e estagiários; o Programa de inclusão de pessoas com deficiência. Agora, em parceria com a ASID, queremos ampliar a nossa atuação abraçando a sociedade como um todo, através do Programa ‘Jornada de Impacto’. O objetivo é incluir e desenvolver pessoas que estão fora do mercado de trabalho e/ou em situações de vulnerabilidade. Um programa muito alinhado aos nossos valores, que visa o desenvolvimento e a qualificação pessoal e profissional. Temos essa essência: compromisso com o futuro e o crescimento sustentável”, afirma Maina Pardini, Diretora de Gente & Gestão na Biotrop.

Um dos principais diferenciais da Jornada de Impacto é sua abordagem inclusiva, destinada a atender diversas parcelas da população. O projeto é direcionado não apenas àqueles que buscam um novo emprego, mas também àqueles que desejam aprimorar suas habilidades e progredir em suas carreiras atuais. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 03 de julho, pelo link https://conteudo.asidbrasil.org.br/jornadadeimpacto.

