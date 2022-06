Câmara Municipal de Cosmópolis repassa quase 1 milhão de reais à Prefeitura

A Câmara Municipal de Cosmópolis é um dos pontos de coletas do Projeto P.R.E.C.I.S.A,

da Prefeitura Municipal, juntamente com a Associação de Pais e Amigos do Grupo Escoteiros de Paulínia (APAGEP) e secretarias. O projeto visa o descarte com destino adequado de eletroeletrônicos, como por exemplo, celulares, computadores, DVD’s, televisores, pilhas,

baterias, notebooks, entre outros.

O objetivo da Câmara Municipal em colaborar com a coleta destes componentes baseia-se no dado de que o Brasil é o 5° maior produtor de lixo de componentes industrializados que produz 2,1 milhões de toneladas, apresentado pelo lançamento do projeto, e de que os

componentes destroem o meio ambiente e contaminam o solo, além, dos componentes serem separados corretamente com destino adequado.

Qualquer dúvida, ou mais informações é só entrar em contato no telefone 3872-6939.