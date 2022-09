Alunos de Engenheiro Coelho – Alunos das escolinhas de futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer participam de um campeonato de futebol na cidade de Holambra. As equipes do sub-11 e do sub-13 fizeram o primeiro jogo no sábado (17). Essa é a 11ª etapa da Copa Palmeirinha.

A equipe do sub-11 enfrentou a equipe do Pérola Negra. O jogo terminou com o placar de 5 a 3, com vitória para o adversário do time da cidade. O time do sub-13 também enfrentou o time sub-13 do Pérola Negra. Nesse jogo, o resultado foi a derrota pelo placar de 6 a 1.

As escolinhas de futebol da prefeitura são gratuitas e todos os moradores da cidade podem participar. As aulas acontecem as segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 8h às 10h e no período da tarde, das 14h às 17h, para as categorias sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.

