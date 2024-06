Shows da 49ª Cavalaria Antoniana levam mais de 3 mil pessoas ao Parque Santa Maria

Sob a direção de Lu Lopes, a Palhaça Rubra, montagem será apresentada no domingo, 30, às 10h, no Parque dos Lagos. A entrada é franca

Imagine só: uma premiada trupe circense resolve reunir os integrantes para sacudir a poeira das boas lembranças e construir um espetáculo que conta histórias, faz rir e emocionar, além encantar o Respeitável Público com graça e virtuoses circenses. Esse é o pontapé de Circo Rodapé, a mais nova montagem da renomada Família Burg, de Campinas. Em Jaguariúna, o espetáculo será encenado domingo, 30, às 10h, no Parque dos Lagos. A entrada é franca.

Realizada por intermédio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa (ProAC), a partir do Edital 10/2023 | Circo – Produção de Espetáculo, com apoio das prefeituras locais, a temporada da montagem também passará por Cananéia, Ilha Comprida, São Paulo, Peruíbe e Americana.

Sob a direção da experiente diretora Lu Lopes, a Palhaça Rubra, a cena de Circo Rodapé é composta pelos artistas Anaí de Toledo Piza Cacilhas, Hugo Burg Cacilhas, Ivens Burg Cacilhas, Joana de Toledo Piza, Maria de Toledo Piza Cacilhas e Rosa Vieira. Por sinal, todos oriundos de uma mesma família com tradição em palhaçaria e virtuoses circenses.

“Trabalhar em família é cozinhar o feijão enquanto ensaia, é criar cenas enquanto almoça, é aquecer o corpo passando figurinos para o trabalho, montando e desmontando estruturas. Trabalhar em família é se zangar sem soltar as mãos, é compartilhar intimidades divertidas, antecipar reações, manter segredos sobre surpresas, lembrar de fraldas, lencinhos regurgitados ou amamentar em cena. Trabalhar em família é cultivar sementes e nutrir com amor o solo onde pezinhos se firmam”, destaca a atriz Joana Piza.

Não por acaso, Circo Rodapé é justamente isso: um convite da trupe para que o Respeitável Público saboreie com memórias reais e inventadas a respeito da construção e consolidação da Família Burg, que, no ano que vem, celebra 25 anos de existência pautados pela elaboração de dezenas espetáculos premiados, que percorreram diversos estados do Brasil.

“Por meios das histórias, sonhos e memórias de uma família circense que está em sua segunda geração, queremos proporcionar uma experiência artística que crie para o público a perspectiva do cotidiano de três crianças junto de seus pais e mães em meio à formação de uma coletividade circense”, resume a atriz. Para a diretora Lu Lopes, o espetáculo “é obra alegre e elegante que movimenta a simplicidade da natureza humana em harmonia coletiva”.

Em Circo Rodapé, a dramaturgia é construída de forma coletiva a partir da Autonomia Criativa, método artístico desenvolvido pela diretora em companhia dos pesquisadores Carol Melo e Marco Bortoleto. “No método, acreditamos que as dramaturgias já pulsam dentro de nós, ou seja, nos dedicamos a escutar e ir aos poucos reconhecendo o que já pulsa e quer ser dito. Assim nasce esse espetáculo original, espontâneo, amoroso e muito divertido”, avalia Lu Lopes.

Para dar forma e movimento artísticos às doces lembranças divertidas da trupe, os atores e palhaços da Família Burg lançam mão de diversos gêneros artísticos, entre os quais o circo, o teatro, a música e a dança. Todos eles, como destaca a diretora, integrados em uma dramaturgia que abraça a acrobacia circense (solo, pirâmides, bambolê e dândis), a embolada, os trava-línguas, a palhaçaria, a poesia e as canções autorais.

Aliás, um dos destaques de Circo Rodapé é justamente a trilha sonora, assinada pelo Studio Gramafone e pelas atrizes Anaí Cacilhas, Maria Cacilhas e Rosa Vieira, sob a orientação de Lu Lopes. “É uma mistura de músicas que adoramos e criações coletivas originais para o espetáculo. Logo que começamos os ensaios percebi a musicalidade pulsante na família e a abertura de todos para a linguagem musical. Muitas músicas acontecem ao vivo, potencializando a cena e trazendo uma atmosfera que inspira as famílias a viverem processos criativos em casa como meio de relações afetivas”, pontua a diretora.

E qual mensagem Circo Rodapé gostaria de deixar à plateia? Joana Piza responde: “Queremos que o espectador se encoraje a brincar de circo, seja dentro de casa, seja fora. Queremos que a plateia veja nesta família um grupo de pessoas que se apoiam do jeito que podem. Assim, do alto de suas mesas de jantar, cada espectador pode se sentir em pleno voo, saltando do sofá, escutando as músicas do jeito que suas avós cantavam e pulando do jeito que consiga para alcançar as mais doces lembranças de união”.

