Saean suspende atendimento ao público devido à manutenção do sistema

Doação foi feita por um empresário e será destinada às famílias vulneráveis do município

Em tempos de baixas temperaturas, um gesto de solidariedade pode aquecer até a alma. E em Artur Nogueira, a união entre a população e o Poder Público tem proporcionado conforto aos que mais necessitam. Na última semana, a Prefeitura Municipal recebeu a doação de 40 cobertores, que serão destinados às famílias vulneráveis do município.

O material foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade pelo empresário Deivison Pietruchalek Bigon. Ao lado da presidente do PSDB Gabriela Montoya, a primeira-dama de Artur Nogueira, Simone Sia, agradece o gesto e incentiva novas doações. “A doação desses cobertores veio ao encontro da Campanha do Agasalho, que está sendo promovida em parceria com a EPTV. Sabemos que com as baixas temperaturas registradas na cidade, muitas pessoas estão precisando de ajuda e, através de iniciativas como essa, queremos atender o maior número de pessoas possível. Esperamos poder contar com toda a sociedade e, também, com os empresários da cidade. Neste momento, toda doação será bem-vinda”.

De acordo com a Administração Municipal, os cobertores serão distribuídos às famílias mais vulneráveis do município, conforme demanda do Fundo Social de Solidariedade e da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Os interessados em contribuir com a Campanha do Agasalho devem entrar em contato com a Assistência Social, por meio do telefone (19) 3827-9700 – ramais 9375, 9377 e 9372.

Durante o recebimento das doações e distribuições dos materiais, todas as medidas recomendadas para os cuidados contra a Covid-19 devem ser seguidas.

Campanha do agasalho

No dia 12 de junho, a Campanha do Agasalho 2021, da EPTV em parceria com a Prefeitura, arrecadou 1 tonelada de roupas. Os itens serão destinados ao Fundo Social e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que se encarregará de distribuir para as famílias e instituições mais necessitadas do município.