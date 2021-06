Corporação Musical 24 de Junho, de Artur Nogueira, celebra 97 anos de história

Em comemoração, banda produziu um vídeo musical em parceria com grandes nomes da música, como Derico Sciotti e Marcinho Eiras

Em 1924, um grupo de músicos decidiu se juntar para trazer harmonia à pequena cidade de Artur Nogueira. Naquela época, o município nogueirense ainda não havia sido emancipado. Historiadores relatam que os ensaios ocorriam na famosa Praça do Coreto e, mais tarde, se estenderam e ganharam os palcos luxuosos de teatros e programas de televisão. E é entre batuques e sinfonias que a Corporação Musical 24 de Junho completa, nesta quinta-feira, 24, 97 anos de história.

Sem poder realizar a tradicional apresentação de aniversário, a “banda”, como é carinhosamente chamada pelos moradores, recorreu à internet para homenagear e relembrar a história da instituição. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, a Corporação trouxe fatos e curiosidades que moldaram a identidade da banda (https://facebook.com/projretreta).

Ainda na intenção de comemorar os 97 anos, a Orquestra Sinfônica Jovem do Projeto Retreta de Artur Nogueira – que segue com atividades à distância devido à pandemia da Covid‐19 – lançou mais uma edição dos vídeos musicais on-line, onde interpretaram o clássico de Ivan Lins “Novo Tempo”.

A gravação contou com a presença de músicos consagrados como o guitarrista Marcinho Eiras (Domingão do Faustão), do saxofonista Derico Sciotti (Programa do Jô), do trompetista Chico Oliveira (Programa do Jô), e do trompetista João Lenhari (Roberto Carlos).

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza a Corporação e ressalta a importância da instituição para o município nogueirense. “Já prestigiei muitas apresentações da banda e posso dizer que sou um grande fã. É impossível ouvi-lá tocar e não se emocionar com tamanha perfeição. Sempre ouvi falar que a música tem um poder transformador, e a banda reafirma isso. Parabenizo a Corporação pelo excelente trabalho que vem desempenhando há 97 anos em nossa cidade”.

Parceria com a prefeitura

Em 2010, em parceria com o Prefeitura de Artur Nogueira, a Corporação Musical deu vida ao Projeto Retreta, que hoje conta com mais de 3 mil alunos atendidos de forma gratuita na sede da banda e nas escolas municipais. Conforme o secretário de Cultura Renato Carlini, o projeto oferece aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método de propagação de cultura.

O presidente da Corporação, Gilberto de Lelis Ribeiro, expressa sua alegria. “Agradeço imensamente ao maestro Ricardo Michelino que idealizou e coordena o Projeto Retreta. Este projeto leva a cultura e o ensino de musicalização para todas as escolas municipais de nossa cidade. Além disso, fico grato com a parceria com a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira na pessoa do exmo. Sr. Prefeito Lucas Sia, que não mede esforços para apoiar o nosso projeto”, disse.

“Comemorar mais um ano da Corporação 24 de Junho é motivo de muito orgulho para nós cidadãos nogueirenses. A cultura de nosso município teve seus alicerces nesta entidade quase secular. E hoje, através do Projeto Retreta, difunde a arte da música de uma maneira abrangente, não fazendo distinção de classe social ou idade. Enquanto secretário de Cultura fico muito feliz em fazer parte, e fortalecer essa Instituição”, destacou Carlini.

Universo on-line

De acordo com o maestro Ricardo Michelino, as ações on-line visam dar continuidade às atividades da Corporação Musical 24 de Junho, mantendo assim acesa a chama da prática musical em Artur Nogueira.

Para levar música aos lares nogueirenses, e ainda capacitar os alunos do projeto, a orquestra deu vida ao “Quarentena Artística”, onde os músicos realizam gravações de clipes musicais de casa e com os recursos que lhe estão disponíveis.

As gravações já contaram com a participação de convidados nacionais e, até mesmo internacionais, tais como a cantora norte‐americana The Danos (EUA), o guitarrista Hudson Cadorini da dupla Edson & Hudson, o cantor norte americano Shaw Klush, a Spok Frevo Orquestra do Recife, Leo Gandelman, Derico Sciotti, Serginho Sciotti, João Cortes, Chiquinho Oliveira, Samuel Pompeo, cantor Daniel, dentre outros.

Sobre a corporação

A Corporação Musical 24 de Junho foi fundada por Daniel Cezário de Andrade, seu presidente até o ano de 1935 e que dá nome à sede da Corporação, em 24 de junho de 1924, sendo a mais antiga instituição da cidade de Artur Nogueira.

A Corporação é uma instituição sem fins lucrativos, cuja missão é preservar o patrimônio histórico cultural e priorizar a divulgação da música mundial, além de manter a tradição do repertório de ouro das Bandas Musicais do Brasil.

Oportunizando à população a aprendizagem de música, a Corporação desenvolve programas e projetos junto a diversos segmentos da sociedade, de modo a tornar a música um método acessível e abrangente de propagação da cultura, enriquecimento intelectual e formação de ouvintes.