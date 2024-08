Rebeca Andrade é prata no individual geral na ginástica em Paris

Ouro foi para a norte-americana Simone Biles

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata, em um embate histórico com a norte-americana Simone Biles, que ficou com o ouro na final individual geral feminina da Ginástica Artística, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A medalha de bronze ficou com a também norte-americana Sunisa Lee, ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

A ginasta brasileira repetiu o feito de Tóquio 2020, quando também conquistou a prata na modalidade. A competição abrange quatro aparelhos: salto, paralelas assimétricas, trave e solo; e a nota final é o somatório das notas obtidas pelas atletas em cada um deles.

Biles somou 59.131 pontos, seguida de Rebeca, com 57.932; e de Sunisa Lee, com 56.465. Com a conquista, a ginasta se tornou a brasileira com o maior número de medalhas olímpicas – quatro no total (ouro no salto em Tóquio 2020, prata no individual geral em Tóquio 2020, bronze por equipe em Paris 2024 e prata no individual geral em Paris 2024).

A outra brasileira classificada para a final, Flávia Saraiva, ficou em 9º lugar, com 54.032 pontos. Esta foi sua primeira participação na final desta modalidade. Salto e Paralelas Assimétricas As atletas começaram a competição no aparelho de salto, modalidade em que Biles obteve a maior pontuação (15.766), seguida por Rebeca (15.100). Fonte: Agência Brasil

