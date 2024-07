Jornada do Patrimônio chega em Jaguariúna

Recuperando a memória sobre as ferrovias de São Paulo, evento abre as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico

Abrindo as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia a 5ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo. Com o tema “Ferrovias”, o evento promove atividades gratuitas em 40 municípios entre os dias 02 e 04 de agosto, promovendo o resgate da memória do sistema ferroviário paulista.

Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, com o foco na importância das ferrovias. A antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Um meio não só de locomoção, e sim de histórias, vivências, trocas e experiências.

“Uma vez que o sistema ferroviário conectava mercadorias e pessoas, ele permitiu um rico intercâmbio cultural dentro do estado. Neste ano, a Jornada vai fazer o resgate dessas histórias que, por meio das rodovias, marcaram a história de São Paulo”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Além da capital paulista, a Jornada do Patrimônio chega aos municípios de Bananal, Botucatu, Brodowski, Chavantes, Cubatão, Ourinhos, Santa Bárbara D’oeste, Tupã, Araraquara, Bauru, Biritiba Mirim, Casa Branca, Descalvado, Echaporã, Jaboticabal, Jaguariúna, Jundiaí, Mairinque, Mogi Das Cruzes, Pindamonhangaba, Queluz, Santa Rita Do Passa Quatro, Santana De Parnaíba, Taubaté, Santos, Águas Da Prata, Caieiras, Campinas, Campos Do Jordão, Cardoso, Cosmópolis, Cruzeiro, Guararema, Santo André, Araçatuba, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Confira a programação em Jaguariúna:

Histórias de Nossa Terra

Com JÁ de Teatro

“Histórias de Nossa Terra” é um espetáculo teatral que mergulha nas raízes e na cultura do município de Jaguariúna, levando o público a uma viagem no tempo para descobrir as origens e as transformações dessa charmosa cidade do interior paulista. Através de um roteiro envolvente e personagens cativantes, a peça narra os principais acontecimentos históricos. O espetáculo começa com os primeiros habitantes indígenas, passando pela chegada dos colonizadores e imigrantes que moldaram a identidade local. Mostra também a importância da ferrovia Mogiana, que trouxe desenvolvimento e progresso para a região, além das tradições rurais e das festas populares que preservam a cultura de Jaguariúna.

Museu Ferroviário Deusdolar Ferreira Gomes – Avenida Marginal, 600 – Jardim Paraíso. Dia 03, 13h.

