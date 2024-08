Programa “Qualifica Jaguariúna” tem vagas abertas para cursos livres gratuitos

O programa Qualifica Jaguariúna está com inscrições abertas para 320 vagas de cursos livres gratuitos. Entre os cursos disponíveis estão o Wood Frame, em sua segunda turma, além de novas opções como Cuidador de Idosos, Informática Básica e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As inscrições se encerraram no próximo dia 26 de agosto e podem ser feitas no site https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/qualificaja/login/.

Implementado pela da Lei Municipal nº 2.811, o Qualifica Jaguariúna é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna e oferece aos participantes a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, adquirir novas habilidades e se preparar melhor para o mercado de trabalho.

No total, 74 alunos concluíram seus cursos com sucesso e outros 153 estão atualmente matriculados e estudando. A expectativa é que todas as vagas disponíveis nesta edição sejam preenchidas, reforçando o compromisso do Qualifica Jaguariúna em promover a qualificação profissional e, consequentemente, aumentar as chances de empregabilidade na cidade.

