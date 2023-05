Produtores rurais de Campinas e região podem se inscrever em programa gratuito de aumento de faturamento

Sebrae-SP oferece vagas com inscrições até o dia 07 de maio

Com o objetivo de promover a competitividade das micro e pequenas empresas, o Sebrae-SP está com inscrições gratuitas abertas para o programa Agentes Locais de Inovação (ALI) focado para o segmento agro. O projeto ALI Rural vai atender produtores e produtoras rurais com DAP ou CNPJ rural ativo que desejem melhorar sua atuação dentro do mercado, visando a implementação de inovações nos negócios atrelada a um aumento de faturamento.

São 83 vagas para a região envolvendo os municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mór, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. As inscrições estão abertas pelo Link e podem ser feitas até o dia 7 de maio. O projeto terá duração de até oito meses e os encontros já começam neste mês de maio para quem já estiver inscrito.

O foco do ALI Rural está no aumento de faturamento e na inovação para auxiliar as propriedades rurais que encontram dificuldades em ampliar suas participações no mercado. A metodologia consiste em um diagnóstico inicial realizado por agentes especialistas em agronegócios para que sejam trabalhadas cinco vertentes fundamentais: melhorias no processo produtivo, redução de custos, novos produtos, controles gerenciais e marketing e vendas. No período de até oito meses serão realizados encontros individuais dentro da propriedade rural, ou seja, sem a necessidade de deslocamento e coletivos, em local próximo ou de forma virtual, por agentes locais de inovação, supervisionados por especialistas do Sebrae, para que sejam mensurados os resultados dentro das metas estipuladas para o crescimento do negócio.

“A força e dimensão do agro são incontestáveis. O ALI Rural vem para atender os pequenos negócios do campo que tanto anseiam por inovação. A metodologia oferece a visão macro do negócio, com diagnóstico e soluções que vão auxiliar os produtores rurais no dia a dia da gestão. Nosso objetivo é fazer com que as propriedades rurais possam melhorar as vendas, reduzir custos, acessar novos mercados e otimizar a produção”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Sizinio Neto.

