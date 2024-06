Prefeitura de Pedreira inaugura o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal

No Dia Mundial do Meio Ambiente o município de Pedreira foi premiado pelo Governo do Estado pelos projetos “Compostagem e a Economia Circular” na categoria – Agricultura Urbana e Periurbana, e “Proteção e Conservação de Animais Silvestres”, na categoria – Proteção à Biodiversidade, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

LEIA TAMBÉM:

A entrega do ciclo 2024 do Prêmio Governador Franco Montoro, que integra o Programa Município Verde e Azul, contou com a presença do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

“Políticas públicas como essas fazem a diferença na vida do cidadão pedreirense. Parabéns a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente pela elaboração e desenvolvimento dos projetos e os agradecimentos ao Governador Tarcísio e a Secretária Natália pelo reconhecimento e premiação efetuada a cidade de Pedreira”, destaca o prefeito Fábio.

O prêmio reconheceu os 19 municípios que alcançaram as melhores classificações em ações de combate a mudanças climáticas e preservação ambiental do Programa Município Verde e Azul.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui