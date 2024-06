Pedreira irá homenagear seus Soldados Constitucionalistas na terça-feira, 09 de julho

Pedreira foi um dos últimos locais onde os Soldados Constitucionalistas se estabeleceram e montaram suas trincheiras. No Complexo Turístico do Morro do Cristo foram abertas trincheiras pelos soldados, entre eles os pedreirenses: Arnaldo Rossi, Edu Rossi, Guilherme Filipini, Dr. Euclydes Nery Junior e Antonio Spagiari, que lutaram junto ao Batalhão 23 de Maio.

Na terça-feira, 09 de julho, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com 21º Núcleo de Correspondência Professor Arnaldo Rossi – MMDC Pedreira e Prefeitura Municipal, representada por sua Secretaria de Educação, estarão promovendo a partir das 9h, nas dependências do Morro do Cristo, a solenidade de entrega de certificados e premiação dos

autores dos melhores desenhos referente ao “Projeto Revolução de 1932 na Escola”.

LEIA TAMBÉM:

“O dia 09 de julho lembra o movimento no Estado de São Paulo, onde muitos moradores não reconhecem a importância do período. E como se trata de uma história antiga, muitas coisas se perderam no tempo. Mas a Revolução de 32 é um dos mais importantes marcos de São Paulo. Na ocasião, tropas do Estado lutaram contra tropas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Sul do País”, destaca o cabo da Polícia Militar Marcos Ascêncio.

O Diário Oficial de 19 de setembro de 1932, registrou que o tenente Carlos Berenhauser, chefe do serviço de Publicidade da 4ª Divisão de Infantaria, recebeu do Serviço de Publicidade da Imprensa Nacional, o telegrama que se segue, transcrito do Diário Oficial da União, de 19/09/1932.

“Itapira, 16 – Urgente – O Estado Maior da 4ª Divisão de Infantaria informa: na frente geral de Campinas o destacamento do Coronel Dutra consolidou a conquista da localidade de Pedreira, a doze quilômetros a oeste de Amparo. Nos eixos da via férrea e da rodovia Mogi-Mirim –

Campinas, o adversário que, na véspera, se retirara apressadamente para o sul do rio Camanducaia, não mais voltou, mantendo-se também inativo nos demais pontos da frente.

Nos outros setores da 4ª Divisão nada houve de notável nas últimas vinte e quatro horas. Um avião inimigo bombardeou, ‘hontem’, Pedreira e Amparo, com fracos resultados. Nossos aviões de caça mandados em seu encalço não mais conseguiram encontrá-lo”.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui