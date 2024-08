Pedreira realiza “Operação Limpeza” em bairros da cidade

No domingo, 18, será realizado o 25º Festival de Pipas, no Complexo Turístico do Morro do Cristo de Pedreira, das 9h às 12h, e as inscrições devem ser feitas no local, antes do início da competição, com a doação de um quilo de alimento não perecível por concorrente. A arrecadação será destinada a entidade beneficente da cidade.

O objetivo do tradicional festival é a confraternização, a união das famílias, dos moradores e visitantes, aliás, lema adotado desde a primeira edição. Os regularmente inscritos concorrerão nas categorias: Maior, Beleza, Engenharia e Criatividade, Pipeiro Mais Jovem e Pipeiro Mais

Velho”.

Continua prevalecendo a proibição do uso de cerol e linha chilena.

Haverá bar no local e a comercialização de pipas, para quem desejar participar do evento e não teve como produzir a sua própria estrutura (pipa, papagaio, pandorga, arraia, quadrado etc).

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato convida a todos os amantes da arte de empinar pipas a participarem e colorirem o céu pedreirense. “Sem dúvida é um domingo diferente, com momentos de lazer para toda a família, esperamos contar com a participação da população no tradicional Festival de Pipas no Morro do Cristo”.

Nesta edição haverá o sorteio de uma Bicicleta entre os participantes inscritos. Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99825-1063.

