Prefeitura de Pedreira asfalta ruas do bairro Altos de Santa Clara

A Prefeitura de Pedreira, por meio de convênio assinado com o Governo do Estado de São Paulo – Projeto “Nossa Rua”, iniciou nesta semana a pavimentação asfáltica de ruas do bairro Altos de Santa Clara. Segundo o Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas, responsável pela fiscalização dos serviços, a empresa vencedora do processo licitatório antes da pavimentação asfáltica implantou nas ruas toda a infraestrutura necessária, com destaque para galerias de águas pluviais, poços de visita, bocas de lobo, caixas de passagem, dissipadores, além de guias e sarjetas.

Até o momento o convênio já proporcionou a pavimentação asfáltica da Rua Palmiro Aggio, no bairro de Entre Montes, as ruas Aderval Imbrunito e Benedicta Correia Pelatti, no Loteamento Sol Nascente, Elizeu Bataglioli, no Ricci, a Estrada Municipal Santo Lazarini, Eugênio Dalto e Vanderlei Moreira dos Santos.

“Em breve receberão a tão sonhada pavimentação das ruas Paulino Marchezini, Alcides Nery, Dirceu Paulo de Oliveira, João Luis Batagioli, Luis Gritti, Nicolau Rosetti e Luis Bortoletto”, ressalta o Secretário de Obras e Vias Públicas, Ricardo Sérgio Sartori.

