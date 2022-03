Morungaba presente na entrega de novo Centro Oncológico em Itatiba

O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 08 de março, terça-feira, e como homenagem às mulheres morungabenses a Prefeitura da Estância Climática de Morungaba programou por meio de alguns dos departamentos municipais algumas ações voltadas ao público feminino.

O Departamento de Saúde, ao longo da semana do Dia da Mulher, preparou “bate-papos” com as profissionais da Saúde sobre “Vida Saudável”, além de orientações específicas sobre a Saúde Feminina e sobre a atualização dos exames preventivos. As ações serão promovidas nas salas de espera de todas as unidades de saúde do município.

Um café da manhã especial será oferecido a todas as mulheres integrantes das equipes escolares das unidades da rede municipal de ensino no Dia da Mulher.

As mulheres das famílias inscritas no programa da Cesta Básica receberão um mimo oferecido pelo Departamento de Ação e Inclusão Social.

O Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Câmara de Morungaba e a Escola Legislativa promoverá no dia 9 de março (quarta-feira), às 9 horas, no CCI (Centro de Convivência do Idoso), uma palestra ministrada pela vereadora de Itatiba, Leila Bedani, com o tema “Empoderamento da Mulher”, voltado ao grupo da Melhor Idade.

Após a palestra será servido ao grupo, com o apoio do Departamento de Ação e Inclusão Social, um café da manhã especial pelo “Dia Internacional da Mulher”.