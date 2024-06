Mês do turismo em Morungaba: Alunos da rede municipal visitam atrativos locais

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba recebeu oficialmente um “parque naturalizado” doado pela Fazenda Santa Adelaide, na tarde de sexta-feira, 07. Localizado ao lado da Pista de Skate, na Praça dos Imigrantes, o parque é um espaço ao ar livre desenvolvido principalmente a partir de elementos naturais produzidos com madeira reaproveitada.

A entrega foi feita oficialmente pela proprietária da Fazenda Santa Adelaide, Isabel Pereira de Queiroz, ao prefeito Marquinho Oliveira e aos alunos da Emef Antonio Rodrigues da Silva.

“Escolhemos um espaço com sombra e muito verde para instalar o parque, um lugar especial e tranquilo nesta praça para inspirar brincadeiras a partir dos elementos da natureza. Um espaço de lazer para as crianças e suas famílias, mas também um local para aprendizagem, uma ‘sala de aula ao ar livre’, porque é brincando que se aprende”, comentou Isabel que por meio da Escola “Jataí”, da Fazenda Santa Adelaide, tem recebido os alunos de todas as unidades da rede municipal de ensino para o Estudo do Meio, em parceria com o Departamento de Educação.

A concepção do espaço é de Luciana Benaduce que integra a equipe pedagógica da Escola Jataí e que também é fotógrafa e pesquisadora de espaços públicos, como parques naturalizados, playgrounds e intervenções públicas.

O parque é composto por 4 brinquedos e 2 ambientes com mesas e bancos para cuidadores. O local dispõe de um “circuito de podas” para as crianças explorarem o movimento e o correr livre, um “brinquedão” que liga uma ponta à outra do parque e que promove o equilíbrio e caminhar lúdico, contribuindo no processo cognitivo das crianças. Há também um cantinho para o “Jogo da velha” e um brinquedo de escalada com troncos que explora o equilíbrio corporal e desenvolvimento motor.

“Agradecemos à Fazenda Santa Adelaide pela doação justamente neste mês especial em que Morungaba comemora seus 136 anos. Tenho certeza de que as crianças e suas famílias terão ainda mais uma opção de lazer nesta praça de nossa cidade, tão bela e ampla que poucas cidades têm o privilégio de ter.”, disse o prefeito Marquinho que destacou que a Praça os Imigrantes e a Praça dos Italianos está recebendo significativas melhorias.

A entrega do Parque Naturalizado contou com a presença da diretora do Departamento de Educação, Leninha Spiguel Polizello; da diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Molena; e da diretora da Escola Jataí, Carolina Pereira de Queiroz.

