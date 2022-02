Em Morungaba: Carnês de IPTU começam a ser distribuídos

Mesmo em período pandêmico, Morungaba teve aumento na produção e comercialização em seu território, gerando emprego e renda

No ano de 2021, Morungaba foi a terceira cidade do País em exportação de produtos classificados como “Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, maiôs, biquínis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha” – itens de vestuário esportivo, que totalizaram US$636.446 FOB (Free On Board). À frente de Morungaba, duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro.

O total de exportações das empresas do município em 2021 foi de US$1.788.607 FOB. Os principais destinos dos produtos exportados pelas empresas de Morungaba foram Portugal, Argentina, Equador, Estados Unidos e Paraguai.

Não é a primeira vez que Morungaba se destaca neste cenário da exportação. No primeiro semestre de 2019 empresas do município exportaram US$1.006.018 FOB em itens de vestuário e insumos para indústria farmacêutica. Entre janeiro e maio de 2020, Morungaba foi a cidade do Brasil que mais exportou itens de vestuário esportivo – US$609.448 FOB neste período.

Morungaba também foi a cidade do Brasil que mais exportou fios de fibras artificiais no 1º trimestre de 2021, US$81.945 FOB, de janeiro a março. As informações foram obtidas no “Comex Stat”, um sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, disponibilizado pelo Governo Federal.

O município vem se destacando cada vez mais nas exportações, competindo com municípios bem maiores, refletindo na geração de emprego. “Os números demonstram que a produção industrial em Morungaba está em ascensão, atingindo inclusive o mercado internacional”, comenta o diretor do Departamento de Planejamento da Prefeitura de Morungaba, Marcel Assis Mendes de Oliveira.

Valor adicionado

O diretor Marcel acrescenta que Morungaba é a quarta cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) em crescimento do valor adicionado para o ano de 2022, de acordo com informações da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. A participação de Morungaba na distribuição do ICMS aumentou 4,29%, ficando atrás apenas de Holambra, Pedreira e Santo Antônio de Posse. Considerando-se todos os Municípios do Estado de São Paulo, Morungaba ficou na 222ª posição.

Para efeito de distribuição do ICMS no ano de 2022, a base de cálculo é o valor adicionado pelo setor empresarial do Município no ano de 2020, que foi de R$408.188.346,00, superior ao valor adicionado em 2019, de R$316.295.827,00.