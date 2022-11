Em Morungaba: “Arborização + Segura” foca na prevenção de acidentes com rede elétrica

A contagem regressiva para o acendimento das luzes abriu oficialmente, na noite do último sábado, 26, a programação da 13ª edição do Natal Encantado da Estância de Morungaba, na Praça dos Italianos. Junto com o prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira, as crianças fizeram a já tradicional contagem regressiva para o acendimento de toda a decoração natalina na cidade, comemorada também com fogos de artifícios silenciosos que coloriram ainda mais a noite de festa.

O espetáculo musical de luzes na fachada do Teatro Municipal Fioravante Frare surpreendeu o público que compareceu à abertura e a neve artificial fez a diversão das crianças na praça.

A Iluminação Musical prosseguirá nas sessões promovidas todas as sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 20h.

Ao saudar o público que estava presente na abertura oficial do evento, o prefeito Marquinho convidou toda a população para prestigiar o Natal Encantado que prossegue até o final do ano com grandes apresentações. “Agradecemos a presença de todos aqui neste evento que só foi possível graças aos funcionários da equipe do Departamento de Serviços Públicos que trabalharam incansavelmente para que nossa cidade ficasse ainda mais bela e iluminada com a decoração de Natal. Nosso muito obrigado!”, diz o prefeito.

Ainda no sábado foi aberta a Feira de Natal na Praça Pedro de Camargo Neto, no Centro, a “Praça do Artesanato”. A Feira será promovida todas as sextas-feiras, das 16h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 19h; e no dia 24 de dezembro funciona até meio-dia.

Outra grande atração foi a apresentação dos “Clássicos de Natal”, na noite do domingo, 27, com o “Projeto Viva a Música”, sob a regência de Ciça Baradel, no Teatro Municipal Fioravante Frare. Com um rico repertório de canções natalinas que fizeram história, o espetáculo encantou a plateia – que inclusive pediu bis – e cantou junto com os músicos finalizando o espetáculo com a canção “Noite Feliz”.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. O Natal Encantado da Estância de Morungaba é uma realização da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e conta com o patrocínio de empresas e do comércio local.

Confira e prestigie a programação do 13º Natal Encantado da Estância de Morungaba:

10 de dezembro – Sábado

20h: Especial de Natal com Katia Franco

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

11 de dezembro – Domingo

19h30: Chegada do Papai Noel

Local: Praça dos Italianos

16 de dezembro – Sexta-feira

18h: Apresentação CRAS – Sítio do Picapau Amarelo

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

17 de dezembro – Sábado

Sessões às 17h e às 19h: Espetáculo “A Magia do Natal”, do Studio AG

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

18 de dezembro – Domingo

19h30: Apresentação dos alunos do Projeto de “Música e Lutheria”, sob a regência do Prof. Negrão

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

23 de dezembro – Sexta-feira

20h: Cantata de Natal “Um Natal inesquecível, da Igreja Assembléia de Deus Ministério Ipiranga

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

31 de dezembro – Sábado

22h – Réveillon

Local: Praça dos Italianos

*FEIRA DE NATAL – ATÉ 24 DE DEZEMBRO:*

Às sextas-feiras, das 16h às 19h, sábados e domingos, das 10h às 19h

24 de dezembro (até 12h)

Local: Praça Pedro de Camargo Neto – Centro

(Praça do Artesanato)

*CASA DO PAPAI NOEL:*

De 11 a 23 de dezembro, sempre das 19h às 21h

Local: Praça dos Italianos

