Corinthians sedia 1º Congresso de Direito Condominial e Imobiliário da Zona Leste de São Paulo

Evento é organizado pelo Café com Síndico, maior encontro condominial do estado de São Paulo

O 1º Congresso de Direito Condominial e Imobiliário da Zona Leste de São Paulo será a oportunidade do setor de atualizar conhecimentos sobre as novas normas do direito condominial e ampliar sua visão com influenciadores do setor, além de desfrutar de networking qualificado e acesso a palestrantes renomados. O evento acontece nesta sexta-feira, 28, das 9h às 17h, no Teatro do Corinthians, e é organizado pelo Café com Síndico, maior encontro condominial do estado de São Paulo.

A grade de palestras reúne uma lista de especialistas renomados no setor, como a desembargadora Federal do Trabalho, Ivani Contini Bramante, que vai abordar o tema: “Responsabilidade subsidiária em relação às portarias remotas”.

Dra. Ivani é professora Titular de Graduação e Pós-Graduação na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialista em Direito do Trabalho e Seguridade Social; é professora convidada na Universidade de Coimbra, com foco em Direitos Humanos, pós-graduanda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com projeto sobre Princípios Humanistas da Inteligência Artificial.

É mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em Relações Coletivas Comparadas pela OIT/Turim/Itália, membro da ABDSS (Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social), e da CIELO (Comunidade para Estudo e Investigação Laboral e Ocupacional) e membro do Núcleo de Pesquisa da USP “Trabalho além do Trabalho”.

O tema “Aspectos Jurídicos da Vida em Condomínio” será conduzido pelo parecerista Carlos Alberto Dabus Maluf, advogado e professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP.

Mestre, doutor e livre docente, dr. Maluf é conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e atua no Direito Imobiliário envolvendo locações e desapropriações. É autor de 19 livros.

Maria Cristina Zucchi, desembargadora do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, vai falar sobre “A exclusão do condômino/ocupante antissocial”. A especialista possui mestrado em Direito Constitucional Comparado pela Universidade Samford Cumberland School of Law (2000) e doutorado em Direito Civil pela Universidade de São Paulo (2005).

Atualmente é professora adjunta da Cumberland School of Law, Samford University, professora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), professora do Centro Universitário Padre Anchieta, professora convidada nos cursos da PUC COGEAE.

Atua, ainda, como coordenadora e professora nos cursos de Capacitação nos Meios Alternativos de Solução de Conflitos na Escola Superior da Advocacia OAB/SP e no Instituto dos Advogados de São Paulo.

O Congresso ainda recebe o advogado André Damiani, para o tema: “A responsabilidade do síndico no combate à violência”. Dr. André é pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (GV-LAW), professor e parecerista.

A agenda de palestras conta também com a presença do advogado e professor João Paulo Rossi Paschoal, que vai discorrer sobre “O condomínio edilício na reforma do Código Civil”. O palestrante é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo–SP (1997).

Dr. João Paulo é especialista em Direito Civil (obrigações e contratos) pela ESA-OAB – Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em Direito Imobiliário Empresarial pela Universidade Corporativa SECOVI-SP, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (ênfase em Direito Civil – 2006) e docente da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, na graduação e pós-graduação em Direito.

“Aproveite essa oportunidade de se atualizar e ampliar sua rede de contatos profissionais. Reserve sua vaga agora mesmo”, convida a administradora de empresas Luciana Remondi, organizadora e diretora do Café com Síndico.

SERVIÇO

1 º Congresso de Direito Condominial e Imobiliário

Data: 28 de junho de 2024

Horário: das 9h às 17h

Local: Teatro Corinthians

Endereço: Rua São Jorge, 777, Vila Moreira, São Paulo

