Roda Rico prepara atividades gratuitas para as férias escolares inspiradas no filme Meu Malvado Favorito 4

Cabines personalizadas com os personagens e espaço instagramável para fotos fazem parte da ação

De 29 de junho até 21 de julho, a Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, localizada no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, em São Paulo, convida a garotada, de todas as idades, apaixonada pelos personagens do filme Meu Malvado Favorito 4 a iniciar as férias com muita diversão.

Em parceria com a tão esperada volta de Gru aos cinemas, que estreia dia 4 de julho, no roteiro da atração turística da capital paulista a criançada pode usar e abusar da criatividade com poses divertidas para tirar fotos e selfies no banner localizado na Praça de Eventos da Roda Rico. Já para atualizar o feed, a garotada terá a chance de dar uma volta na roda-gigante com os amigos, familiares e com seu animal de estimação (já que a Roda Rico é Pet friendly) em uma das quatro cabines tematizadas com o filme (é necessário adquirir os ingressos para o embarque).

Os fãs da saga dos Minions também podem se programar para tirar fotos no encontro gratuito com o personagem Gru e com um amarelinho mais fofo do mundo nos dias 29 de junho (a partir das 13h), 7 e 13 de julho, das 10h às 13h.

Se o passeio abrir o apetite, o local oferece várias opções de alimentação em food trucks, incluindo sorvetes, cafés, chocolates, açaí, pizza, hambúrgueres, hot-dogs, batata-frita e pipoca. Para quem deseja adquirir lembranças, há uma loja Waiss próxima à bilheteria, com itens como camisetas, chaveiros, miniaturas, ímãs e canecas.

Roda Rico – Programação Férias Escolares

29/06 a 21/07: Quatro cabines tematizadas do filme Meu Malvado Favorito 4 (mediante aquisição do ingresso para embarque. O visitante pode escolher a melhor maneira de comprar o ingresso: diretamente na bilheteria do local ou on-line por meio da plataforma Sympla).

07/07 (domingo) e 13/07 (sábado): Encontro com os personagens na Praça de Eventos da Roda Rico programado para acontecer das 10 às 13h.

A programação do evento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Serviço Roda Rico

Funcionamento: Terça e quarta, das 12h às 19h. Quinta, sexta, sábados e domingos e dias 08, 09 e 10, das 10h às 19h. No dia 03 de julho, quarta-feira, a Roda Rico estará fechada

Ingressos: Portal Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/78537

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$12 até R$39 de acordo com o período

