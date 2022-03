Biscoitê apresenta as novidades para a Páscoa 2022

Seja para presentear, decorar ou resgatar memórias afetivas, a primeira boutique de biscoitos do Brasil promete deixar a data muito mais gostosa





Nesta Páscoa, a Biscoitê, primeira boutique de biscoitos do Brasil, traz um portfólio diversificado com mais de 14 produtos para decorar, presentear e saborear a data com muito bom gosto e sofisticação. Mais do que encantar os clientes, a proposta da marca é resgatar memórias afetivas, trazendo à tona o gostinho da infância, além de dar uma mãozinha na decoração das guloseimas e da casa durante o almoço de Páscoa. Confira as novidades!

Começando com os ovos, símbolo de vida e renascimento celebrado na Páscoa, o tradicional Ovo Limonê (400g) feito com chocolate meio amargo, recheado com ganache de limão siciliano e pedaços do biscoito carro chefe da marca, sendo um dos mais aguardados pelos fãs da boutique. Já o Ovo Biscoitê (200g) é inspirado nos incríveis cookies da marca e leva casca de chocolate ao leite com mini gotas de cookies, assim como os bombons que recheiam seu interior.

Ovo Limonê – R$ 129,90 Ovo Biscoitê – R$ 65,90

A arte de presentear é uma das especialidades da Biscoitê, por isso, para quem deseja caprichar no presente, a marca tem a Lata de Páscoa (220g) disponível com quatro dos biscoitos mais tradicionais: Limonê, Baunilhê, Cremiê ou os Cookies de Baunilha. Mas, para quem tem dúvida em escolher o sabor do biscoito, a dica é presentear com a lata Choco Trio (200g), que, na mesma embalagem, acompanha as versões Tijolinho, Quadratine e Chocotubo. Seguindo as páginas do encantamento, o Gran Livrê (280g) traz beleza e doçura em um único presente. A embalagem remete a um livro cujo título é “Contos para uma vida doce” e ao invés de páginas, são canudos de waffer crocantes, recheados de creme de avelã e cobertos de chocolate. Outra sugestão são as amêndoas Dragê (80g), cobertas de chocolate ao leite 32% cacau e finalizadas com especiarias.

Lata de Páscoa R$ 49,90 Lata Choco Trio R$ 69,90 Gran Livrê R$ 67,90 Dragê R$ 39,90

O resgate de pequenos prazeres que marcaram a infância, como brincadeiras e passatempos, podem ser revividos através do Jogo da Velha (95g), um tabuleiro com carinha de coelho e oito biscoitinhos em formato de cenoura e coelhinhos; e da Casa do Coelho (400g), inspirada na Gingerbread House, que acompanha glacês coloridos, pastilhas de chocolate e uma casinha de biscoito para ser decorada por toda família. Enquanto o gostinho da casa da vovó é trazido pelos crocantes Biscoitos Decorados (100g).

Jogo da Velha R$ 38,90 Casa do Coelho R$ 99,90 Biscoitos Decorados R$ 38,90

Já para decorar a casa e a mesa de guloseimas, as opções são inúmeras, como a linha de Decorados Avulsos (30g – R$ 18,90 cada) com coelho e coelha; Coelitos de Páscoa (86g), biscoitinhos de melado com glacê real em formato de coelhinhos com as letras que compõem a palavra Páscoa; Coelê (180g – R$ 52,90) biscoitos de baunilha em formato de mini coelhos, assim como o Chocoelê (100g – R$ 56,90) cobertos com chocolate ao leite. Prático, charmoso e reciclável, o Pote de Vidro (260g – R$ 129,90), decorado com delicadas estampas pascais, vem com os famosos e queridinhos biscoitos Limonê.

Decorado Avulso R$ 18,90 Coelitos R$ 44,90 Coelê R$ 52,90 Chocoelê R$ 56,90 Pote de Vidro R$ 129,90

Sobre a Biscoitê

Fundada em 2012, a Biscoitê, rede especializada em biscoitos finos, nasceu da ideia do empresário Raul Matos. Matos já trabalhava no mercado de alimentos e era sócio de uma empresa, onde o negócio principal é a terceirização de biscoitos e cookies para grandes marcas. Visitando mercados internacionais conheceu muitas receitas e versões de biscoitos incríveis. Foi aí que surgiu a ideia de reunir todo esse conhecimento, as belas embalagens e explorar um mercado inédito no Brasil. A entrada da rede no franchising aconteceu em 2016 e foi eleita pela Endeavor uma das 15 marcas com maior potencial de crescimento no Brasil. Atualmente, conta com cerca de 32 pontos de venda distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Para mais informações clique