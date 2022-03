Artur Nogueira sedia peça teatral sobre Educação Sexual

Cerca de 1 mil estudantes poderão praticar o esporte em contra turno escolar; veja cronograma de aulas e matrículas

Após dois anos paralisadas devido à pandemia da Covid-19, as aulas do Projeto Judô Social serão retomadas nas escolas municipais de Artur Nogueira a partir desta semana. O esporte é oferecido aos estudantes no contra turno escolar da Rede Municipal de Ensino desde 2014, por meio de parcerias entre o projeto e as secretarias de Esporte e de Educação.

A chefe de Educação, Débora Sacilotto, comemora o retorno. “Estamos muito felizes em poder retomar o Projeto Judô em nossas escolas. Sabemos da importância dessa parceria e o quanto essas aulas fazem a diferença na vida dos nossos alunos”, disse.

Inicialmente, o projeto contemplará 7 unidades escolares além do Centro de Referência em Atendimento Educacional Especial (CRAEE), totalizando 700 vagas. “Algumas escolas já possuem turmas formadas, como o caso das escolas com Projeto de Tempo Integral. Outras passarão pelo período de divulgação e matrículas para a formatação das turmas. Com o preenchimento das vagas ofertadas, deveremos ter 1.000 alunos praticando Judô em Artur Nogueira em 2022”, enfatizou o professor de Judô Lucas Vieira.

AULAS EMATRÍCULAS

As aulas de judô para alunos do Projeto Integral da EMEI Luiz Amaro Rodrigues, CEMEI José Amazílio Teresani e CEMEI Denise Del’Álamo, além dos estudantes atendidos pelo CRAEE, já serão iniciadas na próxima semana. Já as matrículas para as escolas de ensino fundamental acontecerão a partir dessa semana, conforme cronograma abaixo:

-EMEF Ederaldo Rossetti – dias 10 e 11 (quinta e sexta), das 7h as 16h;

-EMEF Alcídia T.W. Matteis – dias 10 e 11 (quinta e sexta), das 7h as 16h;

-EMEF Elysiário Del’Álamo – dias 14 e 15 (segunda e terça), das 7h as 16h;

-EMEF Edmo Wilson Cardoso – dias 14 e 15 (segunda e terça), das 7h as 16h.

Os interessados devem comparecer nas unidades escolares acima, munidos da documentação do aluno e dos responsáveis (RG, CPF e/ou Certidão de Nascimento) e 1 foto 3×4 recente. Essas vagas são destinadas aos alunos devidamente matriculados nas unidades escolares citadas.

“Retomaremos com o Judô nas escolas que já possuíam a atividade. Nossa intenção é expandir o Projeto para as demais escolas”, explicou Débora.

Vale destacar que os alunos de unidades escolares que ainda não foram contempladas com o Projeto poderão realizar sua matrícula no Dojo Central. “No Dojo Central temos uma capacidade para um maior numero de atendimentos. Atualmente são 300 alunos matriculados. Estamos formatando novas turmas para ampliar o número de vagas”, afirma o secretário de Esportes Caio Rodrigues.

O dojo está alocado no “Espaço Multiplo Uso”, no bairro Florindo Caetano, ao lado do INSS.