Ypê evita emissão de mais de 4 mil toneladas de CO2 com alternativa de transporte mais sustentável

Intitulado Khan Academy Experts, o projeto é gratuito e visa tornar o educador brasileiro especialista em recursos digitais

Com o retorno do início das aulas em 2022, a organização americana sem fins lucrativos, Khan Academy, que opera no Brasil desde 2013 em parceria com a Fundação Lemann, lança gratuitamente o Khan Academy Experts para professores que atuam no Brasil.

O programa conta com uma trilha formativa e diferentes propostas para refletir e vivenciar novas possibilidades. Visa empoderar o planejamento pedagógico dos educadores, buscando torná-los especialistas em recursos digitais. Tem duração de 12 semanas e vagas limitadas, com início em 28 de março de 2022.

“A implementação das plataformas deve ser de forma simples e didática. A tecnologia deve ser intuitiva e com suporte para que o melhor seja extraído pelo professor. Assim, professores tiram o máximo potencial que o recurso oferece aos alunos”, diz Paulo Bellé, um dos porta-vozes da Khan Academy no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade e gratuita no país.

A Khan leva ensino mediado por tecnologia para mais de 123 milhões de alunos no mundo e opera nacionalmente por meio de parcerias com Secretarias de Educação e professores independentes. Registra mais de 5,6 milhões de usuários, sendo 5,1 milhões apenas estudantes. O aumento de acessos na plataforma foi de mais de 300% nos últimos anos e a tendência é potencializar ainda mais esse crescimento, tendo em vista que as escolas usam os conteúdos como reforço das aulas também no ambiente escolar.

Para quais educadores o Khan Academy Expert é orientado?

É voltado para professores de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa e Laboratório de Informática. Mas, é também receptivo para aqueles que tenham interesse em participar de uma comunidade de práticas digitais e queiram explorar novas possibilidades pedagógicas e estratégias.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de março por meio deste link. Os professores selecionados serão divulgados até 25 de março.

O que o curso oferece?





Desenvolvimento profissional com sessões quinzenais ao vivo e recursos extras;

Conteúdo focado em estratégias pedagógicas para a recomposição das aprendizagens, incluindo recursos da Khan;

Atividades práticas para a implementação em sala de aula;

Comunidade de práticas para trocar experiências e proporcionar aprendizado e apoio mútuos;

Reconhecimento público por conquistas em compartilhamentos durante sessões de treinamento e postagens de professores no blog da Khan Academy;

Certificado de conclusão do programa com carga horária de 40 horas.